Je ni sahihi kuchaji laptop muda wote?

Kuweka pc kwenye moto hakuna athari yoyote. Tena mm naona ndio vizuri maana unatunia direct power lather than using stored energy in battery.



Ki msingi Laptop ina charger controller. Hii inachofanya ni kuhakikisha battery inachajiwa na inajaa. Baada ya battery kujaa utaendelea kutumia direct power until umechomoa.



Haiwezekani hata siku moja battery ikajiover charge. Labda kuwe na damage.



Kuna watu wana imani kwamba machine ikijaa charge basi achomoe aendelee kutumia. Hapo ndio anachakaza battery yake. Maana battery inavyochajiwa na kutumika ndivyo cell hupungua nguvu.



Ila kitu cha kujua kuwa. Mtu anaetumia machine muda mrefu kwenye moto yupo likely zaidi kupunguza uhai wa charger/ power adopter kuliko kuharibu battery and otherwise is true.



Issue ya hP kuua battery hii ni Comon sana. Hasa HP za zamani zina hii shida sana. Japo issue ya kufa battery ni mtambuka haina jibu la moja kwa moja lakini HP zinakufa sana battery not compared to Lenovo and Acer