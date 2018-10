Israel itayakalia mataifa ya kiarabu hivi karibuni

Mdomo bakuli said: Kama unataka kuamini kila kitu kama kipo mpaka ukione kwa macho nijibu maswali yafuatayo



1- uliwahi kuuona upepo? Dat means huamin kama upo

2- uliwahi kuona uchawi? So.haupo?

3- Uliwahi kuona uchi wa mamaako? Je haupo?



Tuache tuamini kuwa MUNGU yupo japo hatujawahi kumuona. Click to expand...

Unaona maswali ya kitoto sana hayo:1.Upepo unapimwa,kuna kifaa maalumu cha kupima kinaitwa ANEMOMETER...ukitaka kutumia macho tu tunaangalia effect inayoletwa kwenye physical objects na huo upepo..Upepo ni physical quantity na ni measurable.Kama ilivyo time,space,volume,weight,etc..2.Uchawi haupo.....mchawi na wewe hamna tofauti,sema mmoja anasali mchana na mwingine usiku.Anaeamini Mungu anaamini Shetani in reverse.Yaani,anaemini Mwanga anaamini pia kuna giza.All you two are the same motherfuckers!Siamini vyote hivyo.3.Uchi wa mama yangu sijawahi uona,kuna waliouna kama baba yangu,na maboyfriend zake,hata madaktari wake....plus kwa kunizaa tu kuna-prove anao uchi...sasa sijui unataka nini wewe?...Kwa utamaduni wa ninakotoka,sitakiwi kuuona uchi wa mzazi wangu,ila kuna jamii zingine duniani zinaruhusiwa,wanaziona,hivyo nyuchi za wazazi zipo...Amini utakacho mzee,tatizo ni hao miungu wenu walivyo washezi kabisa wanasema katese wanadamu wengine....na wewe ulivyojuha unafurahia Mu-israel kutesa wanadamu wengine sababu eti kuna some fictional character on the clouds aliesema ruksa kutesa.....Dini has corrupted all your brains and rational thinking has been blocked which is very very dangerous for the peace of this world!