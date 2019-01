Inaniumiza sana

Am really sorry dear. Kwa kupitia threads zako fasta yaani nimebaki najiskia very sad.I believe you are a good woman. With a great heart and the perfect wife material. Unawajali ndugu wa nune wako na huyo muneo umemvumilia sana.Ila you know what sweetie? Hakupendi. Anakupendea jitihada zako tu za kujituma. Yaani anapenda mfuko wako na moyo wako wa kumjali yeye na familia yake.Achaga hizo habari za kukuona hufai kutoka nae ama kukasirika ukionyesha mapenzi kwako eti ubaki unajisikia vibaya.Kuna wanaume wanapenda wewe bi dada Anakupenda anawaacha mabinti wote wabichiiii na wazuri hujapata kuona anakuja kukupenda wewe, anakuoa na anadumu na wewe. Just out of pure love.Sasa huyo mkaka huyo ni pimbi tu. Hajui thamani yako. Hakupendi, hakujali, hakuheshimu. Inqonekana ameshakuona wewe ni desperate na kwa vile umri umeenda hutapata mwingine. Acha kujidanganya. As long as unajiheshimu, unajithamini, unajitunza na kujiweka bize kutengeneza future yako na ya mtoto ambae tayari unaye, the right guy will come.Mfekelee mbali huyo tozi. Usijichanganye ukashika uja uzito wake. Maisha ya sasa hivi BP ikipanda kidogo tu stroke hiyo. Sasa upo mzima hakutaki. Ukiugua? Na mwanao je?Come on lady.