Hip hop Facts Thread

Album bora za hiphop za muda wote.



1. Ilmatic - Nas



2. The Marshall Mathers LP - Eminem



3. All Eyez on Me - Tupac



4. Ready to Die -Notorious B.I.G.



5. The Chronic - Dr. Dre



6. Reasonable Doubt -Jay-Z



7. Straight Outta Compton - N.W.A



8. The Eminem Show - Eminem



9. Get Rich or Die Tryin - 50 Cent



10. Paid in full - Eric B & Rakim



Hii ni according ya research yangu binafsi