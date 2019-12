Hakuna tofauti kati ya biashara na ajira

Rog chimera said: Salam wajomba na mashangazi,



Kumekuwa na tabia ya watu kutaka kuumwambfy ujasiriamali/biashara na kuufanya uonekane ni bora zaidi mara elfu moja ya ajira lakini ukichunguza kwa makini advantage iliopo katika ujasiriamali ni ndg sana.kivp? angalia hapa.

Ulinganishi wa juu

Wafanyabiashara wakubwa kama Mo na bakhresa hawawazidi sana wakurugenzi na mameneja wa makampuni makubwa na mabenki maana hawa huwa na hisa katka makampuni hayo na hupata mgao mkubwa sana ila tu sabab wao sio maarufu watu hawafahamu.



Kwaiyo kuwa mwajiriwa katk nafs za juu ya taasisi ni njia mojawapo ya kutajirika,usiseme ni ngumu kufika huko sabab kutajirika kama mo na bakhresa ni ngum zaidi.



Ulinganishi wa kati

Wafanyabiashara wenye kipato cha kati kwenye range ya 5,000,000 - 100,000,000 net profit kwa mwezi. Nao hawatofautiani sana na waajiriwa kwenye taasisi kubwa za binafsi.usiseme taasisi za binafsi ni wachache hata wafanyabiashara wanaopata hiyo faida kwa mwezi ni wachche mnoo na wanatumia mda mwingi na kazi ngum na uvumilivu kufikia hapo ukilinganisha na waajiriwa wanaopata kipato sawa na hicho kwa mwezi.



Ulinganishi wa chini

Kundi hili la wafanyabiashara wadg ndio liko hoi zaidi ukilinganisha na wenzao walioajiriwa , yani hawa wakiteleza kidg tu mtaji wte chali.wengi wao hupata wakati mgumu sana kukukza biashra zao na ni aslimia ndg kati yao hufanikiwa kupanda kwenda kundi la kati, pia hutumia muda mrefu sana ukilinganisha na wenzao walioajiriwa .



Ushauri wangu, usitishwe na habar za biashara.cha msingi tumia rasililimali ulizonazo kupata elimu hasa katika masuala ya sayansi na biashara .

Mfano mtu mwenye elimu ngazi ya shahada ya uzamili (masters)katika masuala ya engineering, medicine , law, finance ana nafsi kubwa ya kufanikiwa maisha kuliko mtu anaeanza biashara

Ulinganishi wako asee sio relevant kabisaNiliwai fanya kazi financial instituation flan na nlideal sana na mambo ya mikopo.Nakupa mifano kwa vitendo1. Nlikua nkishika salary slip za waajiriwa wengi wao wa serikali asilimia 99.5% hawakuwai fikisha Salary inayo zidi 5M per Month na kama walikuepo niwachache sanaAmbapo kuna wafanyabiashara wadogo tu wanapata zaidi ya iyo pesa na niweng sana mfano nina jamaa namfahamu yupo Mbagala anauza kuku wa kukaanga tena bloir kwa siku anauza sio chini ya kuku 70 na kwa mwezi asipo uza sana mauzo yakipungua anafunga na 2M as profit sio sale naomba uwelewe apo. Kwa mauzo ayo just assume mtu ametoka chuo na degree yake unajua analipwa kima cha chini sh ngapi? Not more than 800K na unajua mpka afike kwenye 2M inahitajika effort gani? Inabidi ajiendeleze kitaaluma ( for instance 2 yrs ili awe na master degree ) mda huu mtu anasoma kubost mshahara wake na kupandishwa jua mwenye biashara atakua mbali2. Wafanyakazi wengi wa serikali wanalipwa mishahara ya kipumbavu na si tu serikalin ata sector binafsi mfano unajua customer care wa voda na tigo wanalipwa sh ngapi not more than 450k pitisha apo income tax, Nssf , wengine loan board toa apo 15% na bima wanarudi nyumbani na 280k - 340k wJe unajua kuna wamama uko mbande wanafuga kuku kwa mtaji wa 1.5M na wanapata faida ya almost 750kAya unajua mwalimu wa primary mwenye diploma analipwa sh ngapi 419,000 kama basic take home apo inaweza fika ata laki 280,000 jua akikopa apo atapokea 130,000 na kituWakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa unajua wanalipwa between 4-6M sema wanaposh na kwakua wapo kwenye system wanajua wanayoyafanya kupata pesaMfano mwingineNajua unajua wakufunzi wengi wa vyuo vikuu wale maprofessor na madokta unajua wanalipwa kiasi gani ?Haizidi 8M mkuu sema kinacho wabeba wanakua na posho na marupu rupu mengi na wanatengeneza pesa nyingi nje ya ajira mfano wanaandika ma proposal wanafundisha part time na mambo mengine je wametumia muda gani kuarchie ivyo vitu kama sio chini ya miaka 7-10 ila mfanyabiashara kwa muda uo atakua mbali sana.Kuna kipindi nliwai shika salary slip ya daktari mmoja mpk anaenda staafu alikua ajagusa 5MUko mabank Unajua mateller wanapo anza wanalipwa kiasi gani ? Wengine mpaka 550,000 sema benefit wanazo pata ni bonus pamoja na loan za magari na nyumba zisizo na interestBiashara inafaida zake na hasara zake lakini pia ajira inafaida zake na hasara japoAjira faida yake ni kua tu mtu anakua assured kila mwezi ata pokea fixed amount uki biashara mtu anaiaji ku struggle ili asishuahe mauzoAjira mtu anatumia salary kama collateral ya mkopo so anauwezo wa kujenga ila kwa biashara mtu kupata mkopo kwa biashara inayo anza ni ngumu na akipata ni mdogoAjira mtu anafaida ya Social security scheme baaada ya kustaafu ila kwa biashara hakuna labda kama alikua anafanya savingFatilia watu wengi walio staafu wakapata pesa zao asilimia kubwa awaendelei coz hawana elimu za biashara nje ya ajira zaoSo naungana na mdau apo juu kuwa biashara inalipa sana kama ukiwa na nidhamu na ukijua unachofanya ila ajira ni utumwa uliokithiri na ulemavu wa kufikilisha ubongo