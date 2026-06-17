Cristiano Ronaldo CR7 special thread

Acha bange mbichiMwenye mpira wake leo anacheza. G.0.A.T CR7 nguli na kinara wa mabao duniani yupo uwanjani. unakosaje mechi hiyo?
Mwenzake anayo tangu 2018Huku sasa kujifariji baada ya Hat trick ya G.O.A.T La Pulga naona mmeanzisha uzi maalumu
hizo sio shida zetu,hatuko hapa kushindana na mtu,bali kumuenzi G.O.A.T wetu,ukiona mtu analinganishwa jua anaelinganishwa nae kazidiwa.
hattrick ya lonya wako haiwezi kumzuia tembo kunywa maji,hattrick hata Pape Nd' aw wa simba anayoHat tric imepenya mahala pake na mimba juu sasa mmeanza kutema mate hovyo
uzi una page mbili na ulifunguliwa baada ya kuchukua worldcup 2022.Ngoja nikaufufue uzi
Ilikuwa ya moto sana 🙌🏾 Spain hawakuamini macho Yao
🤣🤣watu wanasubili alipize ya jana tujue goat ni nani maana wanasema Algeria hata kibu aliifungaHivi leo ronaldo ataanza kweli
😀😀 we jamaa fala,nimecheka sanaHuku ni kulazimisha kujamba hali ya kuwa unaharisha