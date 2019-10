CHADEMA: Kabla ya Mwaka 2015 Rais Kikwete anasafiri sana, baada ya mwaka 2015 kwanini Rais Magufuli hasafiri nje ya nchi?

Wakudadavuwa said: Ndugu zangu,



Kipindi cha utawala wa Rais Kikwete,CADEMA walisema yafuatayo kuhusu ziara za nje ya nchi; Safari za Rais zimeifilisi nchi. Rais anaenda nchi za nje kutalii, Rais anapaswa kubaki nchini ashughulikie kero za wananchi badala ya kusafiri, Ziara za Rais Kikwete ni za kuombaomba hazina mkakati wowote nk.



Katika kipindi hiki cha utawala wa Rais Magufuli vinywa vya CHADEMA vinanena haya: Rais Magufuli ni mshamba hataki kujichanganya na Marais wenzie. Rais Magufuli asafiri nje ya nchi majukumu ya ndani awaachie wasaidizi wake. Kutosafiri nje ya nchi kunaikosesha nchi misaada. Rais Magufuli aende nje kujifunza kutoka mataifa mengine nk.



Kabla ya kuhitimisha niwakumbushe kuwa pamoja na Kenyatta kwenda China kwa mbwembwe lakini hao China wamemnyima mkopo ujenzi wa reli.



Huujui msemo usemao VIRTUE STANDS IN THE MIDDLE?? Too high or too low both are harmful. They should strike the balance!!