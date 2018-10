Aurlus Mabele akimbiwa na mkewe

Aurlus Mabele ni mwanamuziki kutokea congo kinshasa alikua maarufu sana katika band miaka ya 90Inadaiwa amekimbiwa na mkewe aitwaye Liza ambaye alizaa naeNguli huyu wa muziki wa sokous anasumbuliwa na maradhi toka mapema mwezi huu taarifa zilivoanza kusambaa mitandaoniKatika maojiano aliyayafanya huku akiwa na hali mbaya alidai mkewe alimkimbia mara tu baada ya kumpeleka hospitaliPia kama ilivokawaida ya wasanii wetu wa Africa gwiji hiyu inasemekana hakua na pesa za matibabu mpaka pale serikali ya kabila ilipoamua kumlipia bill za hospitali"Because of my serious health problem, "The mother of my child left me as soon as she took me one night in the hospital"He said with an indescribable something mischievous in his voice while in his hospital bed.