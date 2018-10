Are spies made or born?

Niliwahi kutaja sifa za mtu anaefaa kuwa jasusi..nitazirejea kwa kifupi..



1. Jasusi lazima awe na kumbukumbu.. Hii ni sifa muhimu sana lazima akili yake iwe ina rekodi kila jambo na kila hatua anayopitia na kwa usahihi.. Kuanzia asubuhi ambo yoote unayofanya/unakpita unarekodi kisha jioni unaandika report ya kila kitu bila kuacha na pia ukiulizwa jambo lililotokea wiki mbili zilizopita ulikumbuke kwa usahihi na kwa mapaa yake.. Kuna watu hawana kumbukumbu yaani hata kushika namba 5 za simu hawezi.. Binafsi sina jina la mtu yeyote kwenye simu yangu bali namba tu na ninajua namba hii ni ya nani na hata kuitaja.. Niliifundisha akili katika hilo.. So, kumbukumbu ni sifa muhimu.



2. Lazima Jasusi afikiri kuwa mantiki (logic).. Lazima ujiulize kwanini hiki kiko hivi na ninaweza vipi kukibadilisha katika muonekano huu na kikawa kitu kingine, kufikiri kwa logic ni muhimu sana na katika kufikiri lazima ujiulize; Why, who, where, what etc... Ukiwa mtu wa kukurupuka lazima uumie..



3. Lazima awe mtu wa kuchunguza (observation).. Haijalishi mahali alipo lazima achunguze mazingira na nini kinaendelea.. Ukiingia ndani ya nyumba lazima uichunguze kwa muda mfupi na kwa umahiri mkubwa ujue ina milango mingapi, madirisha, nk nk.. Akili lazima iwe ina rekodi na lazima uangalie escape route iwapo kutatokea shida mlango ulioingia sio wa kuutegema sana..



4. Jasusi lazima ajue kubadilika kulingana na mazingira au eneo alilopo.. Awajue watu wanaomzunguka wanataka nini na ni wa aina gani.. Jasusi lazima ajue kucheza na hisia za watu (sifa muhimu sana hii).



5. Jasusi lazima ajue kusikiliza milango yote 7 ya fahamu (sio 5 ni 7).. Katika ubongo wa mwanadamu kuna maelekezo mengi sana yanayomuonya mtu juu ya jambo flan (wengine wanaita machale). Machale haya humuonya mtu juu ya hatari iliyo mbele so ni lazima jasusi ajue namna ya kusukiliza milango yake yote na kuchukua hata inayostahili kama yu katika hatari!



Hapo ni baadhi ya sifa anazopaswa kuwa nazo jasusi.. Sasa ukiangalia sifa hizo hakuna hata moja hapo ianayofundishwa darasani zote ni za kuzaliwa... Na kwa kweli wote tunazaliwa tukiwa pure isipokuwa tunajaza uchafu mwingi kwenye ubongo na kuharibu nguvu ya akili... Hata katika maisha ya mtu wa kawaida tu, sifa hizo hapo juu ni muhimu sana.. Huwezi kuyatawala mazingira kama huna utulivu wa akili.... The mind is a good servant but a terrible master. Lazima akili yako uitawale na uitume ifanya jambo flani sio yenyewe ikutume wewe kufanya jambo flani..



Sasa ukiwa na sifa hizo hapo juu na zingine ambazo sijazitaja kisha ukaingizwa darasani na kunolewa sawa sawa, lazima ufanye mambo makubwa..



Ndugu zangu, mambo haya huwa hayaji hivi hivi.



Ni lazima ujitume katika kuhakikisha akili yako inakuwa sawa muda wote na u-keep low profile, upayukaji hauhusiki, majigambo, n.k. Ukiishi kama mastaa wa movie huwezi chukua round katika game hii...



Kwenda kwenye vyuo vya mafunzo haya. Huko unaongezewa mbinu mfano za kutumia silaha za aina zote, namna ya kujihami, namna ya kugoma kuhojiwa iwapo utakamatwa.



Mazingira ya ujasusi yamezungukwa na hatari, ukiwa, upweke na kivuli so ni lazima jasusi ajifunze mbinu zoe za awali za kazi hii (trade craft).



Kwahiyo naweza kusema kuwa watu hawa sifa kubwa ni zile za kuzaliwa kisha wanaingizwa darasani/vyuoni ili kupewa mafunzo kufit mahitaji yaliyopo.



Nimalize kwa kunukuu maneno ya mwalimu wangu:



1. When you control your thoughts, you control your mind. When you control your mind you control your life; and once you reach a stage of being in total control of your life you become the master of your own destine.



2. Always life favors the prepared mind



3. In life there is no mistakes but lessons... Sometime pain can be a good teacher.



