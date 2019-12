Wito: Magesa Mulongo afukuzwe Kazi kwa Bullying. Dr. Faisal was acting under Provocation!

Wanabodi,



Tangu baada ya Nyerere, na mtindo ule wa vitendo bila kuchelewa, na utoaji wa maamuzi magumu, Watanzania walimisi sana maamuzi ya aina hii kwenye utawala wa Mwinyi, Mkapa na Kikwete, hivyo sasa wanayashangilia sana baadhi ya maamuzi ya rais wetu, Dr. John Pombe Magufuli, maamuzi ya papo kwa papo, na vitendo bila kuchelewa, kama alivyofanya kwa kumfukuza kazi Katibu Tawala Mkoa wa Mwanza, Dr. Faisal Issa, baada ya kupokea taarifa ya utovu wa nidhamu wa Katibu Tawala huyo dhidi ya Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, Magesa Mulongo.



Enzi za Nyerere, alikuwa akipokea taarifa tuu ya wale 'watu wake', Nyerere ali act bila kuchelewa, kwa kupeleka taarifa ya kufukuzwa kazi, kwa Radio Tanzania, wakati huo, Mzee David Wakati,(RIP) akiwa Mkurugenzi, na kutokana na unyeti wa taarifa yenyewe, wakati mwingine, ilimlazimu Mzee David Wakati mwenyewe, kuingia Studio na kusoma Taarifa ya Habari ya saa mbili usiku ya siku hiyo!. Ilifikia mahali baada ya zile ngoma za Mzee Morisi Nyunyusa, ikisikika tuu sauti nzito :"HII NI TAAIFA YA HABARI KUTOKA RADIO TANZANIA, DAR ES SALAAM, MSOMAJI NI DAVID WAKATI...", baba anatoa amri wote kimya ... maana kuna jambo kubwa litatangazwa!. Mtindo huo wa timua timua wakubwa uliitwa 'Fagio la Chuma'.



Kuna msemo unasema, kila zama na zama zake, mtindo huu wa kufukuza watu ghafla kwa enzi zile za Nyerere, ulikuwa sawa kwa sababu ndizo zilikuwa zama zake, lakini kufufuliwa kwa mtindo huu kwenye zama hizi za information age, japo watu wanashangilia, lakini sio mtindo mzuri hata kidogo. Enzi zile mtindo wa utawala ulikuwa ni Top-Butom, unaanzia juu kwenda chini, enzi hizo Mkubwa ndio kila kitu, akisema, amesema, wa chini wote ni utekelezaji tuu bila hata kuuliza!. Hivyo enzi za Nyerere, rais Nyerere ndio alikuwa kila kitu!.



Enzi hizo, kulikuwa na amri inayoitwa "Presidential Preventive Detention Order" inayompa mamlaka rais (baada ya kuelezwa na watu wake), kumtia ndani yaani "kizuizini" mtu yoyote, kwa kipindi chochote, bila kuelezwa chochote, na bila kufikishwa kwenye mahakama yoyote! and it was ok!.Kwa zama zile na Nyerere aliitumia sana tuu amri hii!. Japo sheria yenyewe bado ipo, ila kwa sasa rais hana tena mamlaka ya kujiamualia kumtia mtu yoyote ndani kwa muda wowote bila kumweleza lolote au bila kumfikisha mahakamani, sheria inatamka yoyote atakayewekwa kizuizini na rais wa JMT, kwanza ana haki ya kuambiwa ni kwa nini, au kwa kosa gani, pili ni lazima afikishwe mahakamani ili mahakama ndio iridhie mtu huyo kushikiliwa ndani ya saa 24, na sii zaidi ya siku 14!, kisha mtu huyo anayo haki ya kupata utetezi wa kisheria, na kupiga kuwekwa kizuizini, hivyo zama zimebadiliki, kwa sasa rais sio kila kitu, bali haki ndio kila kitu!.



Katika suala la Dr. Feisal Issa, kama ni kweli Magesa Mulongo alimtukana mbele ya kadamnasi ya kikao cha kamati ya Ulinzi na Usalama kuwa Dr. Feisal sio Mtanzania bali ni Msomali, by nature ya nafasi ya Mkuu wa Mkoa, hii inaitwa Bullying of the highest order!, hivyo kitendo cha Dr. Feisal kwenda kumkunja Mulongo kisheria kinaitwa acting under provocation, alitukanwa, alibaguliwa na kuwa degraded mbele ya watu, ni human nature kwa binadamu ku react kwa self defence, under provocation hivyo kama kuna kitu chochote karibu, anaweza kukishika na kukupiga nacho au hata kukuua, na bado mahakama ikamuachia huru kama ikithibitishwa beyond reasonable doubt kuwa his actions were done under provocation!.



Japo nakubaliana na dhana kuwa hapo tulipofika Tanzania inahitaji kiongozi wa dictator type, hivyo type hii ya Magufuli anafit sana ndiye anayehitajika sana, na type ya maamuzi hayo, ndiyo yanayotakiwa kwa sasa ili tuweze kusonga mbele!, nakubali inawezekana kabisa Magufuli anafanya the right thing but in a wrong way!. Hata kama ni kutimuliwa, yes watovu wa nidhamu wote watimuliwe, lakini utimuaji huu ufuate haki, na sio kwa papara kama hizi tunazoshuhudia, bali ufanyike baada ya tafakuri ya kina na kujiridhisha, na asiishie hapo kwa Dr. Faisal Issa, bali Magesa Mulongo naye pia alipaswa kutimuliwa vile vile ili kumuepushia Magufuli na maamuzi ya double standards!. Mkuu wa Mkoa kamtukana mtu, akakunjwa shati, anayefukuzwa ni aliyetukanwa tuu!, aliyetukana kaachwa kwa sababu ni mkubwa!. Hapa tumedeal na matokeo tuu na kukiacha chanzo!.



Amini msiamini tukiendele hivi hatufiki!. Tanzania hatuhitaji maamuzi ya zimamoto huku tukiimbiwa nyimbo za shangwe, sifa

na mapambio, tunahitaji mfumo wa utendaji tofauti na ule utendaji wa mazoea! na sio hii one man show tunayoishuhudia!.



Wasalaam.



Pasco