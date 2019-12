Wateja wapo wengi, Ongeza thamani ya kitu unachotaka kukiuza kabla hujakitangaza kukiuza

CONTROLA said:



Kuku wako unawaleta uwauze kwa wateja wakafugwe au wakaliwe kwa nyama? Maana unapoleta kuku lazima ujue hawa kuku napeleka kwa ajili ya wateja wanaotaka nyama na hawa ni wa wateja wanaotaka kuku wa kufuga.



Tuanze na wateja wa kuku wa nyama hawa kuku wako hawana mbwembwe thamani ya hawa kuku itapatikana huko jikoni mpishi atae enda mpika na wala sio wewe muuzaji,ila kama unataka muongeza thamani zaidi customer care imetulia basi akinunua mchinje,mkatie,muwekee kwenye package nzuri,Mpe bei..soma ushauri wa



Tukija kwa hawa kuku unao wauza mteja akawafuge hawa kuku lazima uwaongeze thamani na thamani ya hawa kuku unaweza kufanya kama ifuatavyo Tengeneza kibox cha kuuzia kuku wako tengeneza vibox hata 20 vya mbao vidogo tu vya kubebea kuku Watu wengi wanauza kuku wanamkabidhi mteja kuku mkononi kama mkate au mchele.



wewe usiwe kama wao hakikisha una vibox vyako simple vya kuuzia kuku wako,mteja akija akiona ki box cha mbao hawez kukwambia nipe kuku mkononi n lazima atanunua kuku amuweke ndani ya kile kibox, Bei ya kibox unawza uza 3000 - 5000



hiyo ni moja lakini pia unaweza chagua mtetea unaejua kashaanza kutaga unamuweka kwenye kibox chake chini unaweka maranda,unamdumbukizia na yai lake kisha huyo kuku unamtenga pembeni,Mteja akija unamwambia huyu kuku kashaanza kutaga na hilo yai unaloliona kalitaga leo mchana,unampa bei ya huyo kuku (bei ya maana),mteja akiangalia kweli anaona kuku katengwa na yai analiona kwann asikupe hela unayotaka kuku akaendelee kutaga kwake?



Unaweza tengeneza box la kuku wawili mtetea na jogoo unawadumbukiza humo,hao kuku wako unawauza kwa pair yani mteja akiwataka sharti awachukue wote jogoo na mtetea wake, ukiweka bei zako hapo kwa kuku wawili plus ki box aaah pesa nzuri tu.







Shukrani sana, kuna kitu nime gain hapo kwenye maelezo yako.Sasa mimi nataka ku ji position kuuza kuku kwa ajili ya nyama, ila ni wale pure kabisa sio hawa chotora.Na target market yangu ni watu wenye kipato kikubwa na kidogo pia.. mtu akiwa akiwa na 10k aweze kula kuku wa kienyeji, na mwenye 18k pia aweze kula kuku. Hii ndio target yangu.Pia nilifikiria kutumia strategy ya online business, kufanya advertisements, kwa sababu hii project itaenda ku oparate katika level ya mediam scale, it won't be operated under very small scale,Apart from online business, nitaweka kibanda , barabarani..kama wanavyo fanya wengine.But my greatest mission, ni kufanya hii business katika advance level kidogo, from packaging, logo or branding name, advertising, home delivery etc..So , you can add your advices, to strive my project's objectives to attainable in a good manner