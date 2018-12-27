Wanawake wanazeeka haraka etii


DsmicSound

DsmicSound

JF-Expert Member
#1
Joined
Dec 26, 2015
Messages
377
Likes
380
Points
80
DsmicSound

DsmicSound

JF-Expert Member
Joined Dec 26, 2015
377 380 80
#1

*WANASEMAGA WANAWAKE HUWA WANAZEEKA HARAKA...HASA AKIWA BADO HAJAOLEWA...!*
Hili nimejionea mwenyewe...
👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾

_KUNA BIDADA MMOJA HIVI KILA NIKIMUONA, SURA IMEKUNJAMANA...MWAKA MMOJA ULIOPITA NILIMUONA NI TOFAUTI NA LEO...YAANI NI JIMAMA ANAELEKEA KUWA JIBIBI...LAKINI YEYE BADO ANAJIONA BINT TENA KIGOLI...!_
*BASI NDO MAANA KUNA MIJIMAMA INAFANYA MAMBO YA KITOTO KUTEMBEA NA VITOTO VIDOGO(Viben10) NIKADHANI NI TAMAA...KUMBE WANAJIONA BADO VIGOLI...!*

```MY FRIEND UMRI UNASONGA HUO...ENDELEA KUFANYA BIRTHDAY PARTY UKADHANI YOU ARE STILL YOUNG...TUTAKUITA BIBI SO SOON...NA HATUOAGI VIZEE SISI...```

*#SinaNamnaYaKurembaManeno*
*#HekimaZaKakaMkuu*
 
SK2016

SK2016

JF-Expert Member
#2
Joined
Apr 6, 2017
Messages
3,666
Likes
4,538
Points
280
SK2016

SK2016

JF-Expert Member
Joined Apr 6, 2017
3,666 4,538 280
#2
Wanawake wengi wanawahi kuchoka haraka.
Kuna mmoja ni school mate wangu. Tulikutana kwenye gari nikamuamkia nikidhani ni jimama.

Baadae kumbe yeye alinifahamu, baada ya safari ya kama saa 1 akaniuliza, nikamkumbuka.
Nikamwambia anirudishie shikamoo yangu.
 
Guerreiro

Guerreiro

JF-Expert Member
#3
Joined
Dec 22, 2018
Messages
632
Likes
612
Points
180
Guerreiro

Guerreiro

JF-Expert Member
Joined Dec 22, 2018
632 612 180
#3
Hawa watu wanazeeka kulingana na maumbo yao, Vimbaumbau ni ngumu kuzeeka haraka kwa sababu ya ule mkomao wao, watabaki kukomaa sura ila mwili unakuwa ule ule.

Shida inakuja hapa kwa mabonge!
 
Mother Confessor

Mother Confessor

JF-Expert Member
#4
Joined
Jan 7, 2016
Messages
11,565
Likes
24,214
Points
280
Mother Confessor

Mother Confessor

JF-Expert Member
Joined Jan 7, 2016
11,565 24,214 280
#4
Inawezekana tunazeeka kweli kuliko nyie kwasababu wanawake wengi tunafanya majukumu yetu na yenu kwa wakati mmoja,.sasa tena kama matunzo yenyewe ya kutafuta kwa tochi,no honey no milk asee lazima tupokee tuu hizo shkamoo kakuna namna...

Ila mm sizeeki jomonii kila siku kama kamdoli vile😊😊teh teh teh...forever young'
 
Ndumbula Ndema

Ndumbula Ndema

JF-Expert Member
#6
Joined
Jan 12, 2018
Messages
3,521
Likes
2,640
Points
280
Ndumbula Ndema

Ndumbula Ndema

JF-Expert Member
Joined Jan 12, 2018
3,521 2,640 280
#6
SK2016 said:
Wanawake wengi wanawahi kuchoka haraka.
Kuna mmoja ni school mate wangu. Tulikutana kwenye gari nikamuamkia nikidhani ni jimama.

Baadae kumbe yeye alinifahamu, baada ya safari ya kama saa 1 akaniuliza, nikamkumbuka.
Nikamwambia anirudishie shikamoo yangu.
Click to expand...
Nikweli mkuu,kuna dada tuligraduate naye standard seven,daah kazeeka kabisa....nimeamini ningumu kuoa classmate wa wako labda itokee tu
 
chaliifrancisco

chaliifrancisco

JF-Expert Member
#9
Joined
Jan 17, 2015
Messages
7,840
Likes
14,283
Points
280
Age
25
chaliifrancisco

chaliifrancisco

JF-Expert Member
Joined Jan 17, 2015
7,840 14,283 280
#9
Mother Confessor said:
Inawezekana tunazeeka kweli kuliko nyie kwasababu wanawake wengi tunafanya majukumu yetu na yenu kwa wakati mmoja,.sasa tena kama matunzo yenyewe ya kutafuta kwa tochi,no honey no milk asee lazima tupokee tuu hizo shkamoo kakuna namna...

Ila mm sizeeki jomonii kila siku kama kamdoli vileteh teh teh...forever young'
Click to expand...
Bila picha hii ni kawaha na sio chai
 
Smart911

Smart911

JF-Expert Member
#16
Joined
Jan 3, 2014
Messages
21,505
Likes
19,990
Points
280
Smart911

Smart911

JF-Expert Member
Joined Jan 3, 2014
21,505 19,990 280
#16
Ni kweli... ila mwanamke matunzo... akijitunza vyema, umri utasonga lakini muonekana kinanda...


Cc: mahondaw
 
culture gal

culture gal

JF-Expert Member
#17
Joined
May 24, 2017
Messages
5,400
Likes
8,741
Points
280
culture gal

culture gal

JF-Expert Member
Joined May 24, 2017
5,400 8,741 280
#17
DsmicSound said:

*WANASEMAGA WANAWAKE HUWA WANAZEEKA HARAKA...HASA AKIWA BADO HAJAOLEWA...!*
Hili nimejionea mwenyewe...


_KUNA BIDADA MMOJA HIVI KILA NIKIMUONA, SURA IMEKUNJAMANA...MWAKA MMOJA ULIOPITA NILIMUONA NI TOFAUTI NA LEO...YAANI NI JIMAMA ANAELEKEA KUWA JIBIBI...LAKINI YEYE BADO ANAJIONA BINT TENA KIGOLI...!_
*BASI NDO MAANA KUNA MIJIMAMA INAFANYA MAMBO YA KITOTO KUTEMBEA NA VITOTO VIDOGO(Viben10) NIKADHANI NI TAMAA...KUMBE WANAJIONA BADO VIGOLI...!*

```MY FRIEND UMRI UNASONGA HUO...ENDELEA KUFANYA BIRTHDAY PARTY UKADHANI YOU ARE STILL YOUNG...TUTAKUITA BIBI SO SOON...NA HATUOAGI VIZEE SISI...```

*#SinaNamnaYaKurembaManeno*
*#HekimaZaKakaMkuu*
Click to expand...
Wewe hautozeeka?? au unadhani na wewe hutoitwa kibabu tena kibabu hovyo a.k.a lifataki.

 
You must log in or register to reply here.

Forum statistics

Threads 1,242,102
Members 477,456
Posts 29,446,982

FOLLOW US