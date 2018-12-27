Wanawake wanazeeka haraka etii

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DsmicSound
JF-Expert Member
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*WANASEMAGA WANAWAKE HUWA WANAZEEKA HARAKA...HASA AKIWA BADO HAJAOLEWA...!*
Hili nimejionea mwenyewe...
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_KUNA BIDADA MMOJA HIVI KILA NIKIMUONA, SURA IMEKUNJAMANA...MWAKA MMOJA ULIOPITA NILIMUONA NI TOFAUTI NA LEO...YAANI NI JIMAMA ANAELEKEA KUWA JIBIBI...LAKINI YEYE BADO ANAJIONA BINT TENA KIGOLI...!_
*BASI NDO MAANA KUNA MIJIMAMA INAFANYA MAMBO YA KITOTO KUTEMBEA NA VITOTO VIDOGO(Viben10) NIKADHANI NI TAMAA...KUMBE WANAJIONA BADO VIGOLI...!*
```MY FRIEND UMRI UNASONGA HUO...ENDELEA KUFANYA BIRTHDAY PARTY UKADHANI YOU ARE STILL YOUNG...TUTAKUITA BIBI SO SOON...NA HATUOAGI VIZEE SISI...```
*#SinaNamnaYaKurembaManeno*
*#HekimaZaKakaMkuu*