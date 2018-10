Wafanyabiashara wenye asili ya Asia

Salary Slip said: Hawa ni wafanyabiashara wakubwa sana hapa nchini na ni walipa kodi wakubwa tu katika nchi yetu hivyo ni watu muhimu na umuhimu wao kwa sasa unathaminiwa zaidi kuliko huko nyuma kwasababu tunataka kujenga nchi ya viwanda,



NIina amini kwa sasa wataongeza biashara zao maana mazingira yameboreshwa sana na kupitia biashara zao hata SGR itafaidika sana kwa kubeba mizigo yao mbali na ile ya kupeleka nchi jirani.



Nina amini pia wataongeza mitaji yao kwa siku za baadae na wote tutafaidika.



Yea right! Lakini on the other note. Jiwe sidhani kama anawapenda hao watu hata kidogo. Just my instincts. Nikikumbuka alivyochukia Range Rover ya yule Manji kupanguswa na mashabiki wa Yanga hadi akasema "I wish i could be IGP", ile namna alivyoonyesha kuchukizwa, basi nikasema hao watu msimu huu si wao hata kidogo.Juzi nilipoiona range nyeusi ya Mo baada ya kutekwa, ikanikumbushia ile Range ya Manji ilipokuwa imepaki pale central alipopakaziwa kuwa ni mfanyabiashara za madawa ya kulevya.Nadhani kuna uwezeano kuwa anataka kuuweka uchumi wa nchi kwa wale anaowaona yeye kuwa ni wazalendo. I can read his mind.