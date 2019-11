Vita vya majimaji mpaka jina la Songea

Mohamed Said said: Huyu "Jembe..." jina lake ni Sultan Abdulrauf Songea Mbano. Naingia Maktaba nitakuwekea kitu kuhusu yeye. Click to expand...

''Nikaja na jibu kutoka nyaraka za Wajerumani wenyewe waliopigananaNajua kapata mshtuko kwa kuwa hajapatapo kumsikiakatika Vita Vya Maji Maji ingawa inawezekana kuwakasikiaNajua ametatazika kama wengi wanavyotatazika hivi sasa wakinisoma.Hawa ni watu wawili au ni mtu mmoja?ndiyo huyuKuchakachua historia kuna hatari zake na hii ni mojawapo.Hakuwa anajua kuwa Vita Vya Maji Maji Waislam walisimama dhidi yaWajerumani.Majemadari 60 Waislam walinyongwa na kuzikwa kaburi moja Mahenge,Songea na kumbukumbu ya iko hapo kwenye kumbukumbu ya Maji MajiSongea.Katika kaburi la peke yake amezikwaJe huyu ndiye yulebinKuna mahalianaitwa kwa jina laSoma hapo chini:One of these is, from whom the town takes its name. As the most famous of the Ngoni resistance leaders, the Germans honoured ...Hii '''' ndiyoHuyo hapo juu kwenye picha ndiyeJemadari Muislam wa Vita Vya Maji Maji.Angalia hapo chini ghafla majina ya hawa Waislam hayaonekani badalayake kuna majina mengine lakini ni ya wale wale Waislam walionyongwa:Nani huyu anaepotosha haya majina mazuri ya Waislam katika historiaya Maji Maji?