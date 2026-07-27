Siku ya mashujaa: Bi. Khadija Mkomanile aliyebatizwa na kupewa jina la Jacinta kisha akanyongwa

Siku ya mashujaa: Bi. Khadija Mkomanile aliyebatizwa na kupewa jina la Jacinta kisha akanyongwa

Mohamed Said

Mohamed Said

JF-Expert Member
Joined
Nov 2, 2008
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33,779
  • kuwa mara nyingi shujaa huyu anatajwa kwa jina moja tu la "Mkomanile," lakini jina lake halisi alikuwa Khadija Mkomanile. Anasikitika kuwa katika maadhimisho na maonyesho mengi, jina lake la "Khadija" halionekani.
  • Kubatizwa kwa Lazima: Kabla ya kunyongwa na Wajerumani, Khadija na majemadari wenzake walipewa ofa na Yohannes Hafliga (kutoka Peramiho) kuwa ikiwa wangekubali kubatizwa, hukumu yao ya kifo ingefutwa. Khadija alipewa jina la kikristo la Yasinta, lakini bado walinyongwa baada ya ubatizo huo.
  • Kifo na Kuzikwa: Khadija Mkomanile ndiye mwanamke pekee aliyenyongwa na kuzikwa katika kaburi la halaiki pamoja na wanaume 66 huko Songea.
  • Upotoshaji wa Historia: kuna juhudi za kufuta utambulisho wa Kiislamu wa mashujaa wa Maji Maji. Anasema kuwa takriban asilimia 93 ya makamanda wale walikuwa Waislamu, akiwemo Nduna Songea Mbano ambaye jina lake la Kiislamu alikuwa Abdul Rauf.
  • Nyaraka Zilizopotea: Inatajwa kuwa kulikuwa na fremu ya kioo katika makumbusho ya Songea iliyoonyesha orodha ya majemedari 66 walionyongwa, ikiwa na majina yao ya Kiislamu na yale mapya ya Kikristo. Hata hivyo, fremu hiyo ilichukuliwa na Mjerumani mmoja mwaka 2009 na kupelekwa Ujerumani kwa ahadi ya kurejeshwa, jambo ambalo halijafanyika mpaka sasa



View: https://youtu.be/JO755vEkkcY?si=YoJLr9W1bTpLZtsA
 
Khadija Mkomanile alisilimishwa dini na Mmatumbi Omar Kinjala aliyetumwa na Kinjekitile kuwaatarifu kuhusu dawa ya ajabu ambayo ingebadilisha risasi kuwa maji.. hakuwa na Uislamu wa kuzaliwa ..acha uongo wewe Mzee Mdini wa kutupwa..
 
Mohamed Said said:
  • kuwa mara nyingi shujaa huyu anatajwa kwa jina moja tu la "Mkomanile," lakini jina lake halisi alikuwa Khadija Mkomanile. Anasikitika kuwa katika maadhimisho na maonyesho mengi, jina lake la "Khadija" halionekani.
  • Kubatizwa kwa Lazima: Kabla ya kunyongwa na Wajerumani, Khadija na majemadari wenzake walipewa ofa na Yohannes Hafliga (kutoka Peramiho) kuwa ikiwa wangekubali kubatizwa, hukumu yao ya kifo ingefutwa. Khadija alipewa jina la kikristo la Yasinta, lakini bado walinyongwa baada ya ubatizo huo.
  • Kifo na Kuzikwa: Khadija Mkomanile ndiye mwanamke pekee aliyenyongwa na kuzikwa katika kaburi la halaiki pamoja na wanaume 66 huko Songea.
  • Upotoshaji wa Historia: kuna juhudi za kufuta utambulisho wa Kiislamu wa mashujaa wa Maji Maji. Anasema kuwa takriban asilimia 93 ya makamanda wale walikuwa Waislamu, akiwemo Nduna Songea Mbano ambaye jina lake la Kiislamu alikuwa Abdul Rauf.
  • Nyaraka Zilizopotea: Inatajwa kuwa kulikuwa na fremu ya kioo katika makumbusho ya Songea iliyoonyesha orodha ya majemedari 66 walionyongwa, ikiwa na majina yao ya Kiislamu na yale mapya ya Kikristo. Hata hivyo, fremu hiyo ilichukuliwa na Mjerumani mmoja mwaka 2009 na kupelekwa Ujerumani kwa ahadi ya kurejeshwa, jambo ambalo halijafanyika mpaka sasa



View: https://youtu.be/JO755vEkkcY?si=YoJLr9W1bTpLZtsA
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Nani aliyemtoa Bi Mkomanile katika dini yake ya jadi ya Kingoni na kumpa dini ya kigeni ya Mwarabu?
 
Mohamed Said said:
  • kuwa mara nyingi shujaa huyu anatajwa kwa jina moja tu la "Mkomanile," lakini jina lake halisi alikuwa Khadija Mkomanile. Anasikitika kuwa katika maadhimisho na maonyesho mengi, jina lake la "Khadija" halionekani.
  • Kubatizwa kwa Lazima: Kabla ya kunyongwa na Wajerumani, Khadija na majemadari wenzake walipewa ofa na Yohannes Hafliga (kutoka Peramiho) kuwa ikiwa wangekubali kubatizwa, hukumu yao ya kifo ingefutwa. Khadija alipewa jina la kikristo la Yasinta, lakini bado walinyongwa baada ya ubatizo huo.
  • Kifo na Kuzikwa: Khadija Mkomanile ndiye mwanamke pekee aliyenyongwa na kuzikwa katika kaburi la halaiki pamoja na wanaume 66 huko Songea.
  • Upotoshaji wa Historia: kuna juhudi za kufuta utambulisho wa Kiislamu wa mashujaa wa Maji Maji. Anasema kuwa takriban asilimia 93 ya makamanda wale walikuwa Waislamu, akiwemo Nduna Songea Mbano ambaye jina lake la Kiislamu alikuwa Abdul Rauf.
  • Nyaraka Zilizopotea: Inatajwa kuwa kulikuwa na fremu ya kioo katika makumbusho ya Songea iliyoonyesha orodha ya majemedari 66 walionyongwa, ikiwa na majina yao ya Kiislamu na yale mapya ya Kikristo. Hata hivyo, fremu hiyo ilichukuliwa na Mjerumani mmoja mwaka 2009 na kupelekwa Ujerumani kwa ahadi ya kurejeshwa, jambo ambalo halijafanyika mpaka sasa



View: https://youtu.be/JO755vEkkcY?si=YoJLr9W1bTpLZtsA
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Wajerumani walikuwa na upendo mkubwa sana kwa waafrika.

Hawakutaka mtu apewe adhabu ya kunyongwa halafu aende jehanamu.
 
Mohamed Said said:
  • kuwa mara nyingi shujaa huyu anatajwa kwa jina moja tu la "Mkomanile," lakini jina lake halisi alikuwa Khadija Mkomanile. Anasikitika kuwa katika maadhimisho na maonyesho mengi, jina lake la "Khadija" halionekani.
  • Kubatizwa kwa Lazima: Kabla ya kunyongwa na Wajerumani, Khadija na majemadari wenzake walipewa ofa na Yohannes Hafliga (kutoka Peramiho) kuwa ikiwa wangekubali kubatizwa, hukumu yao ya kifo ingefutwa. Khadija alipewa jina la kikristo la Yasinta, lakini bado walinyongwa baada ya ubatizo huo.
  • Kifo na Kuzikwa: Khadija Mkomanile ndiye mwanamke pekee aliyenyongwa na kuzikwa katika kaburi la halaiki pamoja na wanaume 66 huko Songea.
  • Upotoshaji wa Historia: kuna juhudi za kufuta utambulisho wa Kiislamu wa mashujaa wa Maji Maji. Anasema kuwa takriban asilimia 93 ya makamanda wale walikuwa Waislamu, akiwemo Nduna Songea Mbano ambaye jina lake la Kiislamu alikuwa Abdul Rauf.
  • Nyaraka Zilizopotea: Inatajwa kuwa kulikuwa na fremu ya kioo katika makumbusho ya Songea iliyoonyesha orodha ya majemedari 66 walionyongwa, ikiwa na majina yao ya Kiislamu na yale mapya ya Kikristo. Hata hivyo, fremu hiyo ilichukuliwa na Mjerumani mmoja mwaka 2009 na kupelekwa Ujerumani kwa ahadi ya kurejeshwa, jambo ambalo halijafanyika mpaka sasa



View: https://youtu.be/JO755vEkkcY?si=YoJLr9W1bTpLZtsA
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😂😂😂😂😂😂

Kwamba Mkoloni MWARABU alikuwa MZURI. MKOLONI MWARABU alikuwa SHUJAA.

Mkoloni GERMAN alikuwa MBAYA.

Miaka 20, ijayo itatokea MOHAMED SAID mwingine, atakwambia PADRE KITIMA alipiga risasi wajawazito, watoto na kuwafunga kwa UGAIDI halafu akasingiziwa Allah Samia.
 
Mohamed Said said:
  • kuwa mara nyingi shujaa huyu anatajwa kwa jina moja tu la "Mkomanile," lakini jina lake halisi alikuwa Khadija Mkomanile. Anasikitika kuwa katika maadhimisho na maonyesho mengi, jina lake la "Khadija" halionekani.
  • Kubatizwa kwa Lazima: Kabla ya kunyongwa na Wajerumani, Khadija na majemadari wenzake walipewa ofa na Yohannes Hafliga (kutoka Peramiho) kuwa ikiwa wangekubali kubatizwa, hukumu yao ya kifo ingefutwa. Khadija alipewa jina la kikristo la Yasinta, lakini bado walinyongwa baada ya ubatizo huo.
  • Kifo na Kuzikwa: Khadija Mkomanile ndiye mwanamke pekee aliyenyongwa na kuzikwa katika kaburi la halaiki pamoja na wanaume 66 huko Songea.
  • Upotoshaji wa Historia: kuna juhudi za kufuta utambulisho wa Kiislamu wa mashujaa wa Maji Maji. Anasema kuwa takriban asilimia 93 ya makamanda wale walikuwa Waislamu, akiwemo Nduna Songea Mbano ambaye jina lake la Kiislamu alikuwa Abdul Rauf.
  • Nyaraka Zilizopotea: Inatajwa kuwa kulikuwa na fremu ya kioo katika makumbusho ya Songea iliyoonyesha orodha ya majemedari 66 walionyongwa, ikiwa na majina yao ya Kiislamu na yale mapya ya Kikristo. Hata hivyo, fremu hiyo ilichukuliwa na Mjerumani mmoja mwaka 2009 na kupelekwa Ujerumani kwa ahadi ya kurejeshwa, jambo ambalo halijafanyika mpaka sasa



View: https://youtu.be/JO755vEkkcY?si=YoJLr9W1bTpLZtsA
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..nataka kujua connection kati ya Padri na mamlaka zilizokuwa zikiwanyonga wafungwa wa vita vya Majimaji.

..Mimi nilitegemea kwamba Padri atakuwa na Mcha Mungu.

..Sasa kumuahidi mtu aliyehukumiwa kunyogwa, kuwa atasamehewa ikiwa atabatizwa, halafu mtu huyo akanyongwa ni jambo baya sana kwa Padri aliyehusika.

..Je, hakuna uwezekano kwamba Mapadri nao walidanganywa wakashiriki ktk ulaghai bila kujua hatima ya wafungwa wa vita vya Majimaji?

..Pia kulikuwa na kikwazo gani kwa Mamlaka za Wajerumani kuwanyonga wafungwa wa Majimaji wakiwa bado ni Waislamu, au waumini wa Dini za Kiafrika?
 
Yoso said:
Khadija Mkomanile alisilimishwa dini na Mmatumbi Omar Kinjala aliyetumwa na Kinjekitile kuwaatarifu kuhusu dawa ya ajabu ambayo ingebadilisha risasi kuwa maji.. hakuwa na Uislamu wa kuzaliwa ..acha uongo wewe Mzee Mdini wa kutupwa..
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Yoso,
Hapana haja ya kunitukana.
Tunajadili historia hii unaeleza uyajuayo nami naeleza niyajuayo.

Sasa haya matusi ya nini?

Nimemuuliza Mwalimu Hussein Bashir ambae ameandika kitabu, ''Jihadi Kuu ya Maji Maji,'' ambacho ni kitabu kizuri sana kuhusu Vita Vya Maji Maji na yeye akanigusia kidogo tu kuhusu Bi. Khadija Mkomanile kama anavyozungumza hapo kwenye hiyo video.

Soma barua ya Chifu Songea bin Ruuf kwa Sheikh, Sultan Mataka bin Hamin Massaninga inasema:
''Asalaam Aleikum, Ninakuletea barua kupitia Kazembe.

Tumepata amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuwa Wazungu lazima waondoke nchini.
Tupo katika kupigananao hapa.

Naamini tumeshapatana muda mrefu, (kwa hiyo) niletee wanao, ili tufanye ushirikiano.

Nilitaka kukuletea mifugo kama zawadi, lakini sipo katika hali ya kuweza kufanya hivyo, kwa kuwa vita ambavyo Mwenyezi Mungu amevitaka vinaendelea.

Niletee watumiaji bunduki mia moja, na niunge mkono katika kulivamia Boma (Songea).
Ninakuletea chupa ya Mtume Muhammad, ambayo ndani yake ipo nguvu ya kuwashinda Wazungu.

Usiwe na shaka nayo, ina uwezo mkubwa.
Tutakapoliteka Boma (Songea), tutakwenda kwenye vituo katika Nyasa pamoja, mimi na wewe.

Hivi sasa tusahau ugomvi wetu wa zamani.

Chupa hii, na daíwa, imeletwa na Chinyalanyala mwenyewe, kiongozi wa vita. Ameleta vilevile kombe, na anakupa salamu nyingi.

Endapo watu wako watakuja, Chinyalanyala mwenyewe atafika na atakupa vitu vingi vilivyo vitukufu.

Hassan bin Ismail anakusalimu.
Salam nyingi,

Sultan Songea bin Ruuf.''

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Hakuna pahala nimekutukana katika comment yangu...vilevile utambue wewe huna hatimiliki ya ufahamu kuliko wengine katika historia ya nchi hii..kwa wewe unayependa kuandika kile jambo kwa mrengo wa kidini unataka kutuaminisha hata yale maji ya dawa ya Mwanamizimu Kinjekile Ngwale yalikuwa na baraka za Mtume Mohammad ?
 
Yoso said:
Khadija Mkomanile alisilimishwa dini na Mmatumbi Omar Kinjala aliyetumwa na Kinjekitile kuwaatarifu kuhusu dawa ya ajabu ambayo ingebadilisha risasi kuwa maji.. hakuwa na Uislamu wa kuzaliwa ..acha uongo wewe Mzee Mdini wa kutupwa..
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Yoso,
Hapana tatizo ikiwa wewe mwenyewe unaona lugha yako ni ya kistaarabu.
Uamuzi ni wangu kukukwepa au kukustahamilia.
 
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