Siku ya mashujaa: Bi. Khadija Mkomanile aliyebatizwa na kupewa jina la Jacinta kisha akanyongwa

Mohamed Said
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- Nov 2, 2008
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- kuwa mara nyingi shujaa huyu anatajwa kwa jina moja tu la "Mkomanile," lakini jina lake halisi alikuwa Khadija Mkomanile. Anasikitika kuwa katika maadhimisho na maonyesho mengi, jina lake la "Khadija" halionekani.
- Kubatizwa kwa Lazima: Kabla ya kunyongwa na Wajerumani, Khadija na majemadari wenzake walipewa ofa na Yohannes Hafliga (kutoka Peramiho) kuwa ikiwa wangekubali kubatizwa, hukumu yao ya kifo ingefutwa. Khadija alipewa jina la kikristo la Yasinta, lakini bado walinyongwa baada ya ubatizo huo.
- Kifo na Kuzikwa: Khadija Mkomanile ndiye mwanamke pekee aliyenyongwa na kuzikwa katika kaburi la halaiki pamoja na wanaume 66 huko Songea.
- Upotoshaji wa Historia: kuna juhudi za kufuta utambulisho wa Kiislamu wa mashujaa wa Maji Maji. Anasema kuwa takriban asilimia 93 ya makamanda wale walikuwa Waislamu, akiwemo Nduna Songea Mbano ambaye jina lake la Kiislamu alikuwa Abdul Rauf.
- Nyaraka Zilizopotea: Inatajwa kuwa kulikuwa na fremu ya kioo katika makumbusho ya Songea iliyoonyesha orodha ya majemedari 66 walionyongwa, ikiwa na majina yao ya Kiislamu na yale mapya ya Kikristo. Hata hivyo, fremu hiyo ilichukuliwa na Mjerumani mmoja mwaka 2009 na kupelekwa Ujerumani kwa ahadi ya kurejeshwa, jambo ambalo halijafanyika mpaka sasa
View: https://youtu.be/JO755vEkkcY?si=YoJLr9W1bTpLZtsA