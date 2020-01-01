Utofauti katika kupokea Mwaka

Bengalisis

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MAKUNDI MAWILI DUNIANI YANAYOPOKEA MWAKA MPYA KWA KUTOFAUTIANA MASAA SITA.

1. KUNDI LA KWANZA DOGO LINAPOKEA MWAKA MPYA JIONI KWA MUJIBU WA BIBLIA. MWANZO 1:3 KWAMBA SIKU INAANZA JIONI YENYE MASAA 12 YA USIKU NA ASUBUHI YENYE MASAA 12 YA MCHANA. NDIVYO MUNGU ALIVYOWEKA.

2. KUNDI LA PILI KUBWA LINAPOKEA MWAKA MPYA SAA SITA YA USIKU HII NI KWA MUJIBU WA MFALME KONSTANTINO WA RUMI ALIYEBADILI SABATO KUIPELEKA JUMAPILI NA KUIBADILI JIONI KAMA SIKU YA KUANZA SIKU NA KUIPELEKA SAA SITA YA USIKU.

SALAMU ZANGU ZA MWAKA HUU NI YUPI KATI YA HAO HAPO JUU UTAMFUATA MUNGU AU CONSTANTINO WA RUMI? NAKUTAKIA UCHAGUZI MWEMA KATIKA MWAKA HUU WA 2020. MUNGU AKUBARIKI AMINA.

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mliberali

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Bengalisis said:
MAKUNDI MAWILI DUNIANI YANAYOPOKEA MWAKA MPYA KWA KUTOFAUTIANA MASAA SITA.

1. KUNDI LA KWANZA DOGO LINAPOKEA MWAKA MPYA JIONI KWA MUJIBU WA BIBLIA. MWANZO 1:3 KWAMBA SIKU INAANZA JIONI YENYE MASAA 12 YA USIKU NA ASUBUHI YENYE MASAA 12 YA MCHANA. NDIVYO MUNGU ALIVYOWEKA.

2. KUNDI LA PILI KUBWA LINAPOKEA MWAKA MPYA SAA SITA YA USIKU HII NI KWA MUJIBU WA MFALME KONSTANTINO WA RUMI ALIYEBADILI SABATO KUIPELEKA JUMAPILI NA KUIBADILI JIONI KAMA SIKU YA KUANZA SIKU NA KUIPELEKA SAA SITA YA USIKU.

SALAMU ZANGU ZA MWAKA HUU NI YUPI KATI YA HAO HAPO JUU UTAMFUATA MUNGU AU CONSTANTINO WA RUMI? NAKUTAKIA UCHAGUZI MWEMA KATIKA MWAKA HUU WA 2020. MUNGU AKUBARIKI AMINA.

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Sikh huanza asubuhi kunapo pambazuku,
Hata hivyo wakristo tunaamini kiroho, hatuongozwi na vitu, kama Sikh au vyakula,

Hatutahesabiwa dhambi kuhesabu Sikh jioni au saa sita usiku au asubuhi
 
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