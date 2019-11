uongozi ni kuinvolve wananchi....

Hello wanaJF...



Leo sio kwamba namfundisha Makonda kazi ila imenibidi niseme hili…



Viongozi wa serikali pamoja na Makonda wafanye ku engage wananchi kwenye maamuzi wanayofanya



Viongozi wengi wana rely information from online users of media such as Jamiiforums,Twitter etc..



Even though this online population is rich in diversity,it is too small compared na watu wasio na access to the internet...



Therefore,Viongozi wasijikite kupeana biti na Tanzania online users ambao wengine hata hivyo ni wanakaa nje ya nchi..hawajui mtanzania wa kawaida ana struggle vipi



Badala yake wafanye uongozi through offline interactions!



Namaanisha viongozi wa serikali pamoja na Makonda wafanye ku engage wananchi kwenye maamuzi wanayofanya kwa kutembelea wananchi moja kwa moja na ku identify matatizo yao,kuwasikiliza /ku discuss solutions,utashangaa unaweza kukuta mwananchi anajua practical solution ya tatizo Fulani sema alikosa pa kusemea...kuwe na utaratibu wa viongozi walio chini ya office ya mkuu wa mkoa waende kutembelea wananchi…(kwani wanafanya nini hata hivyo?LOL)



I hope nime convey message niliyotaka kuisema,manake saa nyingine ni mbovu kwenye uandishi..



Karibuni kwa mawazo...



Becky