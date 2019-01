Hivi hizi gari bado zipo? Nilikuwaga nazo nyiingi kipindi cha nyuma nikaziuza zote.

Ila by the way, aliyetengeneza engine ya Suzuki Carry, huwa nampa heko. This is one of the best engines at lower than 80km/hr...

Its very-very robust engine. Sema wabongo wanaziua kwa kuzibebesha mizigo mizito.