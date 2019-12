Sio kila kitu miundombinu

Hello JF,



Hivi ni mimi tu ninaeona serikali yetu imeelekeza nguvu zake kwenye miundombinu na kusahau sehemu nyingine?



Muda wako ukiisha mkuu Rais tutakua na flyovers na lami hadi majumbani kwetu ila kama umeshindwa kuinvest in Us, bado ni kazi bure.



I believe...



Maendeleo ya vitu na maendeleo ya watu goes hand in hand.



Unajenga miundombinu huku ukiwekeza kwa watu (Education=Tecnology,Business and Language) AND Kilimo.



Hapo tutakua na maendeleo as a nation na pia uchumi wa mtu mmoja moja uta improve.



Sijui huko hali ni ikoje...



Lakini mimi ningependa kumshauri Rais asifufue Mashirika ya usafiri, mfano treni kwa kuangalia tu itaingiza shilingi ngapi kwenye nauli. Bali aangalie kama nchi wapi pana potential ya kuzalisha then aangalie jinsi ya kufacilitate transport kama usafiri ni shida.



Priority ni sehemu zinazozalisha na sio kufufua mashirika.