Sijui kwa nin sifi?

Sijui kwa nin sifi?

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aisee

Kama ni utani unafanya ili kupata engagement sawa, utapata utakachokipata

ila kama uko serious basi tambua maisha ni zaidi ya matarajio, kuna kufanikiwa na kufeli, ila hivi vyote ni vya muda maana unaweza kufanikiwa na ukafeli baadae.

Focus katika self improvement. Ridhika kwa vichache.

usipimishe maisha yako kwa kipimo cha wenzako maana siku zote utajiona mbwa.
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Seleina Tikili said:
Nimejaribu mbinu nyingi ya kujiangamiza ila nashindwa kwa nin sifi niondokee matatizo Kila nikijarib nafel
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Katafute sehemu kwenye magari gafla jirushe barabarani ( Fanya kuvizia gari zenye speed)


Unaweza pia kutafuta vyanzo vya maji Kuna kirefu Fanya kufanya CHUBWIII

NB. Nacho kiona kwako wewe ni mwoga wa kufa ( all in all , hayo ni mapito be strong utavuka salama)

Maana kwa sisi binadamu kifo kwetu ni KINGI KULIKO UHAI ( We carry life and death)
 
The Icebreaker said:
JF VAR CHECK


Seleina Tikili

Thread 'I can make it, death is not a solution'

Jana nilikuwa na msongo mkubwa wa mawazo hadi kufikia hatua ya kutaka kujiangamiza. Japokuwa wengi walidhani nilikuwa natania, ukweli ni kwamba nilikuwa serious.

Lakini asanteni sana, kwa kweli mlinifariji. Najua sasa ninaweza kushinda. Death is not a solution.
  • Thanks
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Mawazo ya kujiua hayanitok napat faraja kidog ila i feel so depressed
 
Dr am 4 real PhD said:
Mimi pilato nimenawa😊☺️ SITAKI Ushahidi mie.

Nikikumbuka jamaa alie jirusha kwenye gari semi trailer ubungo kijazii Roho inasisimkaa

Dogo aache UJINGA aseme tatizo lake anaweza PATA msaada humu kuliko kijiua
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Mimi nazani ni masihara tu.japo matatizo ya akili ndipo yanapoanziaga,ila kama ni kweli ni vyema aanze dosage au awafuatilie watu kama nyingi ili mumpatie ushauri nasaha kwa sababu sizani kama ni sawa kuchapisha upumbavu kama huu.
 
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