Sijui kwa nin sifi?

Seleina Tikili
JF-Expert Member
- May 5, 2025
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Nimejaribu mbinu nyingi ya kujiangamiza ila nashindwa kwa nin sifi niondokee matatizo Kila nikijarib nafel
Katafute sehemu kwenye magari gafla jirushe barabarani ( Fanya kuvizia gari zenye speed)Nimejaribu mbinu nyingi ya kujiangamiza ila nashindwa kwa nin sifi niondokee matatizo Kila nikijarib nafel
nataka kucheka 🐒Nimejaribu mbinu nyingi ya kujiangamiza ila nashindwa kwa nin sifi niondokee matatizo Kila nikijarib nafel
Asante mkuu umenipanjia nyingin ntajaribuKatafute sehemu kwenye magari gafla jirushe barabarani ( Fanya kuvizua gari zenye speed)
Unaweza pia kutafuta vyanzo vya maji Kuna kirefu Fanya kufanya CHUBWIII
Acha utoto wewe, hii DUNIA INA MAUMIVU NA KATILI SANA EMBU KUWA MUWAZI NINI SHIDA UWEZE KUSAIDIKA KIJANA WANGU.Asante mkuu umenipanjia nyingin ntajaribu
😂😂😂 Dr am 4 real PhD kesi kwako.Acha utoto wewe, hii DUNIA INA MAUMIVU NA KATILI SANA EMBU KUWA MUWAZI NINI SHIDA UWEZE KUSAIDIKA KIJANA WANGU.
ACHA MAWAZO YA KUJITOA UHAI
6 million ways to die b!T<H choose One.Nimejaribu mbinu nyingi ya kujiangamiza ila nashindwa kwa nin sifi niondokee matatizo Kila nikijarib nafel
Mawazo ya kujiua hayanitok napat faraja kidog ila i feel so depressedJF VAR CHECK
Jana nilikuwa na msongo mkubwa wa mawazo hadi kufikia hatua ya kutaka kujiangamiza. Japokuwa wengi walidhani nilikuwa natania, ukweli ni kwamba nilikuwa serious.
Lakini asanteni sana, kwa kweli mlinifariji. Najua sasa ninaweza kushinda. Death is not a solution.
Mimi pilato nimenawa😊☺️ SITAKI Ushahidi mie.😂😂😂 Dr am 4 real PhD kesi kwako.
Anayetaka kujiua hua hatangazi acha kutafuta kiki kwa issue za kijinga kijana,Mawazo ya kujiua hayanitok napat faraja kidog ila i feel so depressed
Mimi nazani ni masihara tu.japo matatizo ya akili ndipo yanapoanziaga,ila kama ni kweli ni vyema aanze dosage au awafuatilie watu kama nyingi ili mumpatie ushauri nasaha kwa sababu sizani kama ni sawa kuchapisha upumbavu kama huu.Mimi pilato nimenawa😊☺️ SITAKI Ushahidi mie.
Nikikumbuka jamaa alie jirusha kwenye gari semi trailer ubungo kijazii Roho inasisimkaa
Dogo aache UJINGA aseme tatizo lake anaweza PATA msaada humu kuliko kijiua