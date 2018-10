Pamoja na makandokando yake, CCM ni ngumu kuing’oa kwa sababu wapinzani hawafuati kanuni za siasa

Makosa said: Kwa hiyo CCM inafata kanuni za siasa? Click to expand...

Kuna nguli mmoja anayeheshimika sana kwenye historia anaitwa Nicolo Machiavelli aliwahi kufundisha kwamba 'It is better to be feared than loved, if you cannot be both' au kwa tafsiri ni 'Ni bora kuogopwa kuliko kupendwa kama haiwezekani kuwa vyote viwili'.