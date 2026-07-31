Ni nani atakayerithi nafasi ya Mwalimu Christopher Mwakasege?

Mwalimu Christopher Mwakasege ni mtumishi wa Mungu wa muda mrefu alijitolea kufundisha neno la Mungu kwa mapana zaidi.



Amejizoelea umaarufu kwa kufundisha neno la Mungu bila kuingiza siasa, kulisema au kusema watumishi wengine na amekuwa akifundisha neno pekee la Mungu.



Je, ni nani atakaye kuja kumrithi mwalimu maana huduma yake itakoma ni suala la muda kutokana na umri.



Wakina Kapola, Mwamposa, Lusekelo wote naona wamekaa kimchongo