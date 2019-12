Neno 'Inc' lina maana gani kibiashara?

Mkuu kuna form tatu za biashara yaani sole propieter, partnership na Limited liability company.Hii form ya juu ya company biashara inakuwa separate entity na wamiliki na liability zinaishia kwenye investment uliyowekeza kwenye biashara na haifiki kwenye mali binafsi.Limited liability company zinapokuwa more advanced with predictable management structure zinaitwa Incorporated company ( Inc). Inc mara nyingi zinaoperate across nations, zina wamiliki wengi ambao hawapo kwenye day to day operations unaweza kuta inasimamiwa na Managing Director, president,CEO or the like maana niuamuzi tuu. Pia inategemea na inchi zilipokuwa incorparated lakini zinatakiwa kuwa Annual general meeting( mkutano mkuu wa wanahisa) na kutoa directors report tofauti na kampuni za kawaida za mfano Kiparamoto Food co ltd, pengine wamiliki wawili au wachache au mmoja ndio kila kitu.Nadhani ukiona neno inc kwenye makampuni makubwa ya biashara hutashangaa.Sent using Jamii Forums mobile app