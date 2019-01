Nampenda Mpenda.... (Naanii)

Kasie said:



Is it a dialogue...!!?



Constitution is an insider information strictly prohibited to strangers.



Please find attached Kasie’s PM screenshot.

Note: hajatajwa mtu hapo, just page numbers.... na hapo kuna nyingine nimezi- delete.





View attachment 991905 Heey slow down....Is it a dialogue...!!?Constitution is an insider information strictly prohibited to strangers.Please find attached Kasie’s PM screenshot.Note: hajatajwa mtu hapo, just page numbers.... na hapo kuna nyingine nimezi- delete. Click to expand...

Duuh!From pageto pageThis shit is for the Guinness World's Record Book!Maana tukichukua roughly per page ni messages 1000 (maana thread moja ya majibizano ni hell of a count) then una messages zaidi ya 132,000!Ina maana kuna seriousness fulani hivi JF watu kuimbishanaAmbapo ni lazima kutakuwepo na success rate fulani hivi ya actual/real life interactions,pussy banging and what not....Ni even more mind boggling maana supposedly JF anonymity ni kigezo cha kwanza...Ila at some point lazima wanavue anonymity....Which makes anonymity useless to begin with!