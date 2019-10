baby v said: Mm ninamahusiano na mtu kwa miaka kadhaa sasa!! Kuna wakat alinidukua watsap nikajua nikamtoa!!! Saiv nikiwasiliana na mtu kwa normal call. Lazima anakuja nifikishia ujumbe au kuongea maneno niliodiscuss kwenye conversation yangu!! Na kuna kipindi alishaniambia i paid kukufuatilia!! Je inawezekana anamtumia mtu wa tigo kudukua maongez yangu au imekaaje hii Click to expand...

Ndiyo inawezekana na ni simple tu ila mpaka upate watu wenye access za kufanya huo udukuzi.Kama na ww unataka kumdukua nitafte, i will divert all his calls to you without him notice it.