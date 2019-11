Meja General Rwigema

Rest in peace our hero Fred Gisa Rwigema, you will always be in our hearts, isingekua wewe tungeendelea kuwa wakimbizi huko Tanzania tulikozaliwa na kukulia, lakini leo hii kwa uamuzi wako wa kuanzisha vita ya ukombozi tunajivunia kua na nchi huru inayoitwa Rwanda, tunatembea kifua mbele katika ardhi yetu bila kujisingizia makabila kama tulivyokua tukifanya tukiwa Tanzania, wazazi wetu waliokua wakimbizi zaidi ya miaka 30 leo hii wana amani nchini kwao, hakika wewe ni shujaa wetu, ulikua unajali zaidi wanachi kuliko wewe binafsi, ulijitoa na kwenda kuanzisha vita ya ukombozi wakati ulikua na cheo kikubwa Uganda, ungeweza kuendelea kula raha Uganda. hakika utaendelea kua ndani ya mioyo yetu kwa miaka mingi ijayo, FRED GISA RWIGEMA A TRUE HERO.