Maisha ni nini?

Maisha ni vile huchagua kuishi either huwe na furaha au uwe mtu wa mahasira hasira au uwe mnazi kila kitu we unabisha tu. we live only once na duniani hatujaja kuja kupata shida so enjoy life while you can usikomplicate maisha yataku fastrate. All in all you choose to get old lemutuz anamiaka 65 lakini anashinda club