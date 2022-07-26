Kwanini Utumishi wanatumia muda mrefu kuita Watu kazini?

Kwanini Utumishi wanatumia muda mrefu kuita Watu kazini?

lerman3x said:
Haha Mkeka mrefu kiaje kama mchujo ulifanyika kwenh Written.
Halafu nafasi zenyewe ni moja moja kwa kila kada
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Yaani unajumuisha taasisi nyingi ambazo zimefanya usaili wa mahojiano katika tarehe hiyo kwa hiyo mtavyoitwa kazini ni waliofanya usaili kuanzia tarhe 19 hadi 27 mei
 
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