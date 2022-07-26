Kwanini Utumishi wanatumia muda mrefu kuita Watu kazini?

UDSM tarehe 25 JuneUlifanya oral ya taasisi gani na ni ya muda gani
Yaaah tulifanya pamoja sema wao walifanya trh 18 JuneNdiyo mlifanya na watu wa veta pamoja
Subra ninayo Mr, tatizo hiyo interval sio poa.Kuwa na subira
Haha Mkeka mrefu kiaje kama mchujo ulifanyika kwenh Written.Mkeka ule ni mrefu kidogo ila kuna possibility kubwa wiki hii au inayofuata ukaachiwa alisikika jamaa akiongea
Yaani unajumuisha taasisi nyingi ambazo zimefanya usaili wa mahojiano katika tarehe hiyo kwa hiyo mtavyoitwa kazini ni waliofanya usaili kuanzia tarhe 19 hadi 27 meiHaha Mkeka mrefu kiaje kama mchujo ulifanyika kwenh Written.
Halafu nafasi zenyewe ni moja moja kwa kila kada
Wanajamvi nilitaka kujua kwanini utumishi hutumia takriban miez miwili kuita watu kazini baada ya kufanya Oral, kuna nn kinacho endeleea.
Wanajamvi nilitaka kujua kwanini utumishi hutumia takriban miez miwili kuita watu kazini baada ya kufanya Oral, kuna nn kinacho endeleea.
Sahihi utumishi ina nguvu kazi ndogo ni wakati wao sasa na wao wapate kibali cha kuajiri ili kuongeza nguvu kazi ili kuboresha ufanisi wa kaz ziende kwa harakaHawajajipanga utumishi bado hawawezi kurun zoezi la interview kwa haraka sababu kubwa ni uhaba wa nguvu kazi. Hiyo inatakiwa tàasisi kama NECTA
Ndiyo upo uwezekano wakaunganisha pamoja kutegemea na idadi ya post kwa kila kitengoMei / june
Bado mkeka mwengine ambao wajiriwa wapya watafuata barua DomWalioitwa Kazini MUST