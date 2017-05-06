Jipatie bidhaa kutoka kwetu kwa bei nafuu, tupo Kariakoo

- Joined
- Dec 13, 2016
- Messages
- 2,441
- Likes
- 716
- Points
- 280
Amani mfaume
JF-Expert Member
Joined Dec 13, 2016
2,441 716 280
TUNA BIDHAA ZA MAJUMBANI NA OFISINI TUPO KARIAKOO MSIMBAZI KARIBU NA DDC HALL (Manyema st) TUNA FANYA FREE DELIVERY NDANI YA DAR ES SALAAM PIA TUNA TUMA MIKOA YOTE TANZANIA KWA UMAKINI ULIO TUKUKA KARIBU UJIUNGE NA FAMILIA YA NAFUU ELECTRONICS UFURAHIE HUDUMA BORA NA ZENYE UHAKIKA. KWETU MTEJA NI ZAIDI YA MFALME
BIDHAA ZETU NI
HOME THEATER AINA ZOTE
SUBWOOFER AINA ZOTE
SPEAKER KUBWA AINA ZOTE
SPEAKER ZA MATANGAZO AINA ZOTE
MIC WIRELESS AINA ZOTE
TV FLAT LED AINA ZOTE
TV FLAT SMART AINA ZOTE
PORTABLE TV AINA ZOTE
FRIDGE AINA ZOTE
FREEZER AINA ZOTE
AC AINA ZOTE
FANE AINA ZOTE
AIR COOLER AINA ZOTE
AZAM DISH NA FUNDI
WALLMOUNT SIZE ZOTE
LAPTOP USED FROM UK AINA MBALIMBALI
SIMU IPHONE NA SAMSUNG USED FROM UK
GENERATORS AINA MBALIMBALI
WATER PUMP AINA ZOTE
MASHINE ZA KUNYOLEA AINA MBALIMBALI
NA BIDHAA NYINGINE NYINGI NIMEKUWEKEA KATIKA MABANDIKO YA MBELE USISITE KUTEMBELEA BANDIKO LETU ILI UJIPATIE BIDHAA UITAKAYO KWA BEI NAFUU ZAIDI
MTEJA WETU USISUMBUKE HUDUMA ZETU ZINAKUFIKIA MPAKA MLANGONI KWAKO KWA WAKAZI WA DAR ES SALAAM TUNA FANYA FREE DILIVERY
NA WAMIKOANI TUNA TUMA KWA UMAKINI WA HALI YA JUU KARIBU UJIUNGE NASI
Phone No 0672852415 Whatsapp and call
call 0686465857 0755 228 487
KARIBU UJIPATIE BIDHAA YAKO UPATE OFA KABAMBE YA MSIMU WA SIKUKUU YA EID
BIDHAA ZETU NI
HOME THEATER AINA ZOTE
SUBWOOFER AINA ZOTE
SPEAKER KUBWA AINA ZOTE
SPEAKER ZA MATANGAZO AINA ZOTE
MIC WIRELESS AINA ZOTE
TV FLAT LED AINA ZOTE
TV FLAT SMART AINA ZOTE
PORTABLE TV AINA ZOTE
FRIDGE AINA ZOTE
FREEZER AINA ZOTE
AC AINA ZOTE
FANE AINA ZOTE
AIR COOLER AINA ZOTE
AZAM DISH NA FUNDI
WALLMOUNT SIZE ZOTE
LAPTOP USED FROM UK AINA MBALIMBALI
SIMU IPHONE NA SAMSUNG USED FROM UK
GENERATORS AINA MBALIMBALI
WATER PUMP AINA ZOTE
MASHINE ZA KUNYOLEA AINA MBALIMBALI
NA BIDHAA NYINGINE NYINGI NIMEKUWEKEA KATIKA MABANDIKO YA MBELE USISITE KUTEMBELEA BANDIKO LETU ILI UJIPATIE BIDHAA UITAKAYO KWA BEI NAFUU ZAIDI
MTEJA WETU USISUMBUKE HUDUMA ZETU ZINAKUFIKIA MPAKA MLANGONI KWAKO KWA WAKAZI WA DAR ES SALAAM TUNA FANYA FREE DILIVERY
NA WAMIKOANI TUNA TUMA KWA UMAKINI WA HALI YA JUU KARIBU UJIUNGE NASI
Phone No 0672852415 Whatsapp and call
call 0686465857 0755 228 487
KARIBU UJIPATIE BIDHAA YAKO UPATE OFA KABAMBE YA MSIMU WA SIKUKUU YA EID