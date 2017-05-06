Jipatie bidhaa kutoka kwetu kwa bei nafuu, tupo Kariakoo


Amani mfaume

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Amani mfaume

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TUNA BIDHAA ZA MAJUMBANI NA OFISINI TUPO KARIAKOO MSIMBAZI KARIBU NA DDC HALL (Manyema st) TUNA FANYA FREE DELIVERY NDANI YA DAR ES SALAAM PIA TUNA TUMA MIKOA YOTE TANZANIA KWA UMAKINI ULIO TUKUKA KARIBU UJIUNGE NA FAMILIA YA NAFUU ELECTRONICS UFURAHIE HUDUMA BORA NA ZENYE UHAKIKA. KWETU MTEJA NI ZAIDI YA MFALME
BIDHAA ZETU NI

HOME THEATER AINA ZOTE
SUBWOOFER AINA ZOTE
SPEAKER KUBWA AINA ZOTE
SPEAKER ZA MATANGAZO AINA ZOTE
MIC WIRELESS AINA ZOTE
TV FLAT LED AINA ZOTE
TV FLAT SMART AINA ZOTE
PORTABLE TV AINA ZOTE
FRIDGE AINA ZOTE
FREEZER AINA ZOTE
AC AINA ZOTE
FANE AINA ZOTE
AIR COOLER AINA ZOTE
AZAM DISH NA FUNDI
WALLMOUNT SIZE ZOTE
LAPTOP USED FROM UK AINA MBALIMBALI
SIMU IPHONE NA SAMSUNG USED FROM UK
GENERATORS AINA MBALIMBALI
WATER PUMP AINA ZOTE
MASHINE ZA KUNYOLEA AINA MBALIMBALI
NA BIDHAA NYINGINE NYINGI NIMEKUWEKEA KATIKA MABANDIKO YA MBELE USISITE KUTEMBELEA BANDIKO LETU ILI UJIPATIE BIDHAA UITAKAYO KWA BEI NAFUU ZAIDI
MTEJA WETU USISUMBUKE HUDUMA ZETU ZINAKUFIKIA MPAKA MLANGONI KWAKO KWA WAKAZI WA DAR ES SALAAM TUNA FANYA FREE DILIVERY
NA WAMIKOANI TUNA TUMA KWA UMAKINI WA HALI YA JUU KARIBU UJIUNGE NASI
Phone No :eek: 0672852415 Whatsapp and call
call 0686465857 0755 228 487

KARIBU UJIPATIE BIDHAA YAKO UPATE OFA KABAMBE YA MSIMU WA SIKUKUU YA EID



 
TIASSA

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TIASSA

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Safi sana mkuu
 
codifier

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codifier

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#11
Mkuu weka picha ya smart tv son na lg inch 42.
Home theater son na lg
(400W -1000W) any.
Then toa bei
 
Amani mfaume

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#18
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Amani mfaume

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#18
codifier said:
Mkuu weka picha ya smart tv son na lg inch 42.
Home theater son na lg
(400W -1000W) any.
Then toa bei
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Zipo boss ila TV n inch 43 mpk 65 na 40 mpaka 24
 
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