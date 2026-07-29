Jifunze namna ya kujisamehe

Ngumu sana hasa wale Wabeba Mabitch ( mitutu ) kwenda kuuwa wenzao wasio na hatia baaadae wanakuja kujua walitumika na wakati ule walipuuza sauti za waliolia kwa uchungu wakipogania uhai wao.

Veterans wanakufa kimya kimya PTSD ( wanadai watu wa shule )

Zile sauti aaah seeeh.