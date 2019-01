I think tutoe kwenda jeshini

Auz said: Kuna kipindi cha tangu rais Ali Mwinyi, waliacha kupeleka watu jeshini, imerudiwa tena kwenye awamu hii.

Kwa jinsi wanasiasa wa Tz walivyo, ni vigumu kuwapa pesa sekta binafsi kufanya kitu kama hicho (apprenticeship). Hiyo no moja.

Pili, sina uhakika kama hiyo sekta binafsi yenyewe wana ujuzi (skills) na pia nafasi/ utayari wa kuwachukua hawa vijana.

Report za UNESCO zinadai wahitimu wetu wako chini ya viwango, sijui huko sekta binafsi kama wana waliofuzu katika viwango vinavyotakiwa. Click to expand...

Umeeleweka mkuu,kama ilivyopitishwe kuwe na jeshi,walitoe,na hela ambayo ilikua ina fund jeshi, ndio itumike kuwapa waajiri ili watu wapate employment skills,nitashangaa sana kama hao wanasiasa watapitisha jeshi,halafu wazo la kuwapa wahitimu skills walipinge!...Uko right,hoja yako ya pili,kuna uwezekano watu wasipate right skills,kutokana na waajiri wenyewe kuwa makanjanja but I think huwezi kukuta katika kampuni nzima wote wewe makanjanja lol(mwenyewe atachanganya na zake,lol, kwa kweli hili, sijui tutalizuiaje?)Tatu, graduates wetu wako below standards first tunahitaji mabadiliko km ni English then tutumie English throughout,km ni kiswahili throughout kindergarten,primary and secondary and university kote tuweke lugha moja,sio primary ambako ndio foundation tunasoma kwa Kiswahili kwa masomo machache,then secondary masomo meeeengi halafu kwa lugha ya kiingereza,hapa unamvmchanganya mtoto anakuwa forced ku cramm,sasa mtu aliyevuka kwenda chuo kwa kucramm,unategemea huyu mtu akifika chuo atumie njia nyingine ya kujifunza zaidi ya kucramm??tunatoa graduates wana ma theories kichwani, wakati practical/real life situation anachemka...Mie nataka hii programme ya kuondoa jeshi badala yake wahitimu wapewe skills at least for one year or two, Iwe part of learning package,na nadhani tukitilia mkazo elimu yetu ibadilishwe,wanafunzi wewe encouraged to do independent learning,pamoja na hii program ya kupata skills tutakuwa better equipped kushindana kwenye soko la wahitimu duniani...