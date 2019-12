I am looking for clinical psychologist for counseling and guidance

Nilikuwa na hali kama yako yaani ilikuwa inanitesa sana tena naweza sema zaidi ya yakwako...Mapigo ya moyo kwenda kasi,ganzi kwenye miguu,Kifua kuchoma hasa upande wa kushoto yaani dalili zote za mgonjwa wa moyo...

Nikaenda hospital pale regency Dar nikafanya vipi vya moyo ecg na eco ila hamna kitu,daktari akaniambia wewe ni kijana mdogo at that time nilikuwa na miaka 22 hivi akaniambia utakuwa unasumbuliwa na anxiety and it’s a psychological problem akaniambia niende kwa dr mmoja hivi anaitwa ndosi pale regency nikaenda kwa huyo dr akanipa dawa za usingizi aina dawa za kupunguza stress nikawa ninatumi,dawa zilipoisha akanipa dawa nyingine zinaitwa resperidone zile dawa kidogo zinitoe roho kwa kweli siku niliyokunywa sikulala nilihisi kufakufa nikarudi tena hospital nikamuelezea akasema nipunguze dose basi nikarudi home Sikuyu Mia tena zile dawa nikaacha,nikawa nasoma kwenye mitandao about anxiety na vitu related nayo nikapata Tiba ifuatavyo;-

Punguza vyakula vya mafuta,

Chai au kahawa acha,

Hakikisha unalala vizuri,

Fanya mazoezi,

Tumia kitu kinaitwa almonds zipo kama karanga ukienda supermarkets zipo uliza tu,

Usile vyakula vyenye pepsin kama vile soda za Pepsi na Coca-Cola na pia punguza au acha kutumia vyakula ambavyo vinatengenezwa viwandani







Sent from my iPhone using JamiiForums