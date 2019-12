Hoja ya Messi kucheza ligi moja tuu ni ya Kijinga

Khaligraph Jordan said: Unachekesha kweli kweli, hivi Barcelona kwa ukubwa unaweza kuilinganisha na Manchester united?

.

Ukizitaja timu kubwa duniani kwa ranks Barcelona inaweza kuwa juu ya Manchester united?

Au boss umepagawa na hii Manchester ya kina Lingard na Rashford ndio maana huoni ukubwa wake? Click to expand...

Kwa hadhi kama mleta mada alivyosema the two biggest football clubs in the world ni Real Madrid na Barcelona, hizi timu mbili ndicho kipimo ambapo wachezaji wakizichezea hujiona wameweza kujecheza katika timu bora kabisa duniani.Miaka ya nyuma wakati Seria A ikiwa katika ubora wake kipimo cha ukali wa mchezaji ilikuwa ni kucheza katika timu ya AC Milan, kama umekuwa ukifuatilia trend ya wachezaji na hata flow ya wanaitwaa uchezaji bora wa dunia utaona inavyoenda. Seria A ilitawala sana miaka hiyo huku likichoma mara mojamoja na La Liga inavyotawala kwa sasa just because of those two super giant clubs.