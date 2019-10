Hapa mkuu lifecode alikuwa anamaanisha nini?

Habari zetu wana Jf naomba mnisaidie kudadavua akotolea maelezo kidogo au kwa upana kuhusu iyo short notes ya mkuu lifecode nimejaribu kuchokoza mara kwa mara lakin holaa. Natanguliza shukuran. Trained bender



(Lifecode)

language that the universe speaks is through symbols asigned into numbers..



yale mapembe,sanamu,misalaba zinaitwa Obelisk na zinafanya au kuifanya subconcious awareness yako kusynchronize with the universal energy grid( high energy flow system) ambayo ndo kila kitu..



The gate ways to high centers zilifichwa katika fibonacci sequence ,Golden ratio,phi( pai),newtonian Calculus pamoja na sacred geometry..



Kule shule ya msingi tunafundishwa maumbo lakini hawayatolei ufafanuzi.

yakitolewa ufafanuzi mbona kila mtu atakuwa genius wa kutupa na umaskini hautakuwepo..



Kuna code tata sana kwenye hayo maumbo mkuu..ni noma..narudia tena ni noma acha kabsaa...



Nikola tesla walimua kwa sababu alitaka auambie ulimwengu kuwa there is a core where all knowledge and power rest and we have to synchronize with the universal patterns to unlock the reality and truth..



Hatare sana..wenye dunia hii hawataki kuweka mambo sawa..wanatuendesha tu kama magari mabovu..



unajua kwanini walileta system ya kuweka misalaba kwenye makaburi ya watu waliokufa( fariki)..??



unahisi ni representation ya yesu kristo..??



sio kweli...



When human being dies, his soul is used to open the high way gate way to higher world where knowlege rests..



unajua kwanini Vatcan ilikua na sera ya kuwakusanya watu wote waliokufa sehemu moja halafu misalaba iwe imesimikwa kwa kusimama..!! Do you know its indications??



unajua kwanini ..??