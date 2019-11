Google Camera: Camera bora zaidi kwenye simu yako

Google Pixel 3 series ndio the best cameras kwenyr soko kwa sasa despite the fact that simu zina rear camera moja tu.

These guys are the masters of computational photography ila ukitaka the most versatile camera, then Huawei P30 Pro hana mpinzani.



Nategemea Pixel 4 itakuwa na two rear camera moja ikiwa maalumu kwa kuchukua wide angle shots.