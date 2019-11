Form Four ya kwanza ya Rais Magufuli inaanza mtihani kesho...!

Kwanini hii ni Form four ya kwanza ya Rais Magufuli!?



Kwasababu... Vijana hawa walianza kudato cha kwanza 2016. Punde tu Jembe lilipoingia ikulu likaanza nao.



Vijana hawa maisha yao yote minne shuleni... Hawajatoa hata mia. Gharama ya mzazi ilikuwa ni kumnunulia uniforms, kumlisha akirudi nyumbani na kumpa matibabu. Mahitaji ambayo ni jukumu LA kila mzazi. Hivyo vijana hawa tunaweza sema wamesoma BUUREEE(Kwa sauti yake) teh..



Lakini tukumbuke kuwa enrollment ya hawa vijana form one ilikuwa ni nyingi mnoo.. Wengi walivushwa...walipitishwa kuingia sekondari. Ninavyosema walivushwa mnanielewa... Nyie ni watu wazima.



Lakini pia mkumbuke kuwa sasa hivi kidato cha pili hakuna Mtihani Wa Taifa. Ila ni majaribio tu ya upimaji... Hivyo hakuna mchujo kidato cha pili Sikh hizi...



Wote wanavushwa tuhh ...itafahamika mbele kkwa mbele. Kwa maana hiyo.. Vijana hawa wanaoanza mtihani kesho Wa kidato cha NNE wote walipitishwa kidato cha pili...



Unakutana na form four unamuuliza ... What is your name? Anakujibu " Your name is data"... Asilimia 80 ya vijana wenye Uwezo huo kesho wanaanza mtihani.... Hapa namaanisha Wa shule zetu.



Sasa kinachofuata in nini. Tukumbuke mwakani kuna Uchaguzi. Na ni lazima Sera ya Elimu bure IONESHE MAFANIKIO MAKUBWA.... Kwani bila hivyo unafikiri atawaeleza nini wananchi atapokuwa akijinadi.



Yes.. Tupongeze juhudi za Mh. Rais, kweli vijana wamefika form four na wanamaliza. Na huenda wakafaulu...maana sijawahi msikia Msonde tangu kaanza tangaza matokeo pale NECTA kuna mwaka kasema ufaulu umeshuka... Kila mwaka unaongezeka... Mind you! Hawa vijana ufaulu utavunja rekodi... 90% +......



OK. Tuwatakie vijana mtihani mwema huku tukitafakari wanakuja mtaani na nini kichwani.!?



Mwisho ninampongeza Mh. Rais Kwa kuwafikisha vijana mpaka mwisho.