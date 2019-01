Demokrasia inavyodumaza Maendeleo Afrika

Brother why don't you shut up and sleep kama una stress zako usijaribu kutupa nasisi.... The first thing is kwanza umejidharau kuona rangi yako haifai na unajaribu kuembrace udikteta, democracy is what made America where it is today, the only thing ambayo unaita demokrasia kwetu haipo na wala haijakuwepo... Ukiona chama pinzani kinashinda uchaguzi (mfano Zanzibar) the next day una unull matokeo demokrasia hakuna, ukiona mwenyekiti wa tume anachaguliwa na kiongozi anaetawala definitely hakuna demokrasia.

Wapinzani Africa hajitambui kwakuwa wanatumiwa na vyama tawala kujificha nyuma ya mgongo wa demokrasia ili nchi iendelee kupata misaada but na ushenzi wote wanafanya watawala hawawezi kuvifuta coz wanavihitaji zaidi kuonekana huko magharibi wanademokrasia