CHANGAMOTO YA KIVUKO ASUBUHI


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kiraremapojoni

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kiraremapojoni

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#1
NAPENDA KUCHUKUA NAFASI HII KUTOA KILIO CHANGU KWA ADHA YA PANTONI TUNAYOPATA WAKAZI WA KIGAMBONI KWA MIDA YA ASUBUHI NA HASA KUANZIA SAA MOJA MPAKA MOJA UNUSU. HALI NI MBAYA SANA KWANI ABIRIA WANAKUWA WENGI SANA NA VIVUKO HAVINA MPANGILIO MZURI KWANI VIKIENDA UPANDE WA MJINI VINAKUWA VYOTE VIWILI NA VIKIRUDI VINARUDI VYOTE VIWILI.

UNAFIKA KWENYE SEHEMU YA KUSUBIRIA PANTONI SAA MOJA KAMILI , BAHATI MBAYA VIVUKO VINAKUWA UPANDE WA PILI, UNASUBIRI NUSU SAA MPAKA VIRUDI UPANDE WA KIGAMBONI. KWA KWELI MUDA UNAOPOTEZA KUSUBIRIA KIVUKO NI MWINGI SANA NA INAKUPASA KUCHELEWA KUINGIA KAZINI KWA WAKATI

NAOMBA WAHUSIKA WALIANGALIE HILI JAMBO NA HASA KUPANGA RATIBA YA VIVUKO VIPISHANE BAHARINI NA SIO KUONGOZANA KAMA KUMBIKUMBI. ADHA TUNAYOPATA NI KUBWA SANA

NAOMBA KUWASILISHA
 
mng'ato

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mng'ato

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Ndipo umuhimu wa passo utakapo onekana hapa,mzungukie darajani sasa.
 
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