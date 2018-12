Architecture vs MD

MD.. This is like a Master Key. Ukimaliza utaamua wewe uende upande upi.

Ufanye Clinical Practise.. hapa uta-advance kusoma Master of Medicine

Ufanye health management

Ufanye projects

Ukasome diploma in procurement ufanye hiyo line

Ukafanye MBA upite kwa hizo line

Ujiajiri

Pamoja na line zingine nyingi zinazojitokeza kwenu vijana eg unaweza ukaenda kwa bachelor in law ufanye Medical Law kama upo interested na kusomasoma

Unaweza ukajiajiri kwa muda mfupi ukusanye mtaji ufanye issue zako kama hii ndo route yako

Projects za afya ni nyingi sana.. Research projects, donor funded Malaria, HIV, TB, non-communicable disease

Utafundisha either clinicals au basic science at medical schools au nursing schools

.

.

.

Changamoto zake:

1. Utakuwa na uhakika wa kupata hela ya kununua mboga nzuri nzuri.. but chances za kutaabika kupeleka watoto shule unazozihitaji na kujenga nyumba unayoihitaji ni ngumu. Unless uwe mjanja sana na ujue kuwepo mahali husika kwa wakati husika

2. You will spend most of your time working for others, hasahasa ukipita route ya clinical practise

3. Stress level zitakuwa juu muda mwingi



Sina exposure kubwa na archtecture japo washkaji zetu wa hizi line nao wanalalamika kama wa line hii nyingine.



All the best