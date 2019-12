Anayefahamu Postgraduate Diploma kwa undani anisaidie

Postgraduate diploma Ni kozi inayofanywa na ambaye tayari ana shahada ya awali(Bachelor degee).Huwezi kufanya postgraduate diploma Kama una stashahada(diploma) au ukitokea shule (fresh from school)



LENGO LA POSTGRADUTE DIPLOMA

Aneyesoma kozi hii Mara nyingi anakuwa na lengo lakubadilisha taaluma yake ya awali !

Angalizo,Mara nyingi lazima iliwe na kigezo cha kusoma postgraduate diploma lazima uwe na shahada inayoenda na postgradaute diploma unayoitaka Kuna baadhi haziingiliani.



Mfano:Ukiwa na Bachalor art/Education/socialogy/Pocurement /Kiswahili unaweza kusoma Postgraduate diploma in Law

Kama una bachelor of science in chemistry/ Biology unaweza kufanya postgraduate diploma in Biochemistry,Molecular Biology,Immunology/Environment



Kama umaefanya shahada ya udaktari /uuguzi /ufamasia unaweza kufanya postgraduate diploma in Human anatomy/Palliative care/Emergency medicine



Kama umefanya engineering unaweza kufanya postdgraduade diploma in Environmental Engineering Kama Ulikuwa na shahada ya civil engineering/Unaweza kufanya Mechanical Engineering Kama Ulikuwa na shahada ya Electrical Engineering.





Je!alifanya Postgraduate diploma anatambulikaje?

Yes! Anatambuliwa kwa taaluma hiyo pia ya postgraduate!



Mfano ,Mwalimu wa Historia akiafanya Poostgraduate diploma in Law ,yeye Ni mwanasheria mwenye shahada ya awali.



Dakatari aliyesoma Postgraduate in human anatomy!He is anatomist also!



Angalizo 2.Ni taaluma chache sana zenye postgraduate diploma