Aina 11 ya jf members, wewe uko wapi...

1. Multiple IDs

Hawa ni wazee wa id zaidi ya moja, kutokana na sababu moja au nyingine. Lakini most ni just for fun. Sema utawagundua kwa miandiko yao, so ni very easy to spot second id ya mtu.



2.Multiple personalities.

Hawa wanaundugu na watu wa multiple ids ila wame-advance kidogo, tofauti ni kuwa kila moja ina personality/characteristic/mannerism na mwandiko wake. Its almost impossible kugundua. They have turned it into an art lol.



3. The overactive member.

Kila thread utakayopitia, lazima utakuta comment yake. Doesn't matter what the thread is about.



4.The lurker

Hapa ni ambapo majority of Jf users wako. Ndo maana all threads zinakuwa na viewer count kubwa compared to wachangiaji. Hawa wanachangia/like kwa nadra sana. Mwendo wao ni wakusoma kimya kimya tu.



5. The story makers.

A.K.A wazee wakupiga soga. Haijalishi mada inahusu nini ila wao all they do nikupiga story kwenye threads, na kutoka hata nje ya mada.



6. The funny guy/girls

A.K.A stress relievers wa jf. They never take things serious. Ukipitia post zao lazima u-smile tu.



7. always in their own world

Hawa wako in their own world/bubble. They comment/like/post how they feel like it. Doesn't matter kama watu wata-relate to them or not.Hawanaga shobo/time na mtu, rarely utawakuta waki-interact na watu humu. They just do their own thing.



8. Genderless

Hawa gender yao haieleweki kama ni me au ke.



9. The wise guy/girl

Hawa post zao zimejaa "busara" tu ,rarely utawakuta wakicomment "pumba/jokes".



10.The encyclopedia

Hawa ukisoma comment zao unajua kabisa wanajua vitu vingi sana. Either through reading alot, exposure au hata first hand experience.



11.The likers

Hawa wakipitia thread wanalike comment zote au most posts, hawabagui, iwe mtu kaandika pumba/jokes/au busara. They will give it a like.



Wengine ongezeeni...