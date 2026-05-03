2026 FIFA World Cup - Special Thread

uran
JF-Expert Member
- Nov 11, 2013
- 15,354
- 22,382
🏆 FIFA World Cup 2026 Finals Uzi Maalum.
2026 FIFA World Cup itakuwa toleo la kihistoria la Kombe la Dunia kutokana na mabadiliko makubwa katika mfumo wa mashindano.
🌍 Waandaaji
Mashindano yataandaliwa kwa pamoja na:
United States
Canada
Mexico
Hii ni mara ya kwanza World Cup kuandaliwa na nchi tatu kwa pamoja.
👥 Idadi ya Timu
Timu 48 zitashiriki (badala ya 32).
Jumla ya mechi zitakuwa 104.
Hii ndiyo World Cup kubwa zaidi kuwahi kufanyika.
⚽ Mechi ya Ufunguzi
Mechi ya ufunguzi itachezwa katika Estadio Azteca, Mexico City.
Uwanja huu utaweka historia kwa kuwa wa kwanza kuandaa mechi za ufunguzi za World Cup mara tatu (1970, 1986 na 2026).
🏟️ Fainali
Fainali itachezwa tarehe 19 Julai 2026 katika Uwanja MetLife Stadium, New York City.
Thread Hii Itahusu
Ratiba na viwanja
Updates 11.06.2026
Mchezo wa Ufunguzi
Mexico vs South Africa
FULL TIME
MEXICO 2- 0 SOUTH AFRICA.
Updates za Mechi za Leo 12.06.2026
South Korea VS CZECHIA.
FULL TIME
South Korea 2 - 1 Czechia .
UPDATES
CANADA VS BOSNIA AND HERZEGOVINA.
UPDATES YA MCHEZO WA LEO 13.06.2026
USA VS PARAGUAY
2026 FIFA World Cup itakuwa toleo la kihistoria la Kombe la Dunia kutokana na mabadiliko makubwa katika mfumo wa mashindano.
🌍 Waandaaji
Mashindano yataandaliwa kwa pamoja na:
United States
Canada
Mexico
Hii ni mara ya kwanza World Cup kuandaliwa na nchi tatu kwa pamoja.
👥 Idadi ya Timu
Timu 48 zitashiriki (badala ya 32).
Jumla ya mechi zitakuwa 104.
Hii ndiyo World Cup kubwa zaidi kuwahi kufanyika.
⚽ Mechi ya Ufunguzi
Mechi ya ufunguzi itachezwa katika Estadio Azteca, Mexico City.
Uwanja huu utaweka historia kwa kuwa wa kwanza kuandaa mechi za ufunguzi za World Cup mara tatu (1970, 1986 na 2026).
🏟️ Fainali
Fainali itachezwa tarehe 19 Julai 2026 katika Uwanja MetLife Stadium, New York City.
Thread Hii Itahusu
Ratiba na viwanja
●Timu zilizofuzu
●Takwimu na historia
●Habari muhimu za mashindano
●Mjadala wa kila hatua hadi fainali
Hii Hapa Ratiba ya Group Stage.
Inaanza Tarehe 11.06.2026 hadi Tarehe 27.06.2026...
Karibu kwenye special thread ya FIFA World Cup 2026 Finals! 🌍🏆
Updates 11.06.2026
Mchezo wa Ufunguzi
Mexico vs South Africa
FULL TIME
MEXICO 2- 0 SOUTH AFRICA.
Updates za Mechi za Leo 12.06.2026
South Korea VS CZECHIA.
FULL TIME
South Korea 2 - 1 Czechia .
UPDATES
CANADA VS BOSNIA AND HERZEGOVINA.
UPDATES YA MCHEZO WA LEO 13.06.2026
USA VS PARAGUAY