Watanzania tunaandaa taifa la hovyo kuliko yote duniani

m2020 said: Akili yako ni hovyo kabisa mleta mada hivi unafikiri China au nchi unazotaka kutuaminisha zilipata maendeleo kwa upumbavu unaotuletea jukwaani hapa? Ni lazima tuwekewe discipline katika maisha. Siku zote uhuru bila nidhamu ni fujo. Na nidhamu bila uhuru ni utumwa. Lazima kama taifa tuwe na nidhamu na uhuru katika maeneo yote.



Magufuli chapa kazi baba achana na wezi na wahalifu hawa. Click to expand...

Am so sorry for you my sister, Kama unadhani tukiwanyima watu uhuru wa kuongea au kukosoa ndo tutaendelea basi tutasubiri Sana?By the way hivi umewahi kujiuliza why mwanadamu and masikio mawili na mdomo mmoja?For your information, ukiwekeza kwenye kusikiliza utasikia hata Yale usiyoyajua na hivyo kupata nafasi ya kujifunza Ila ukiamua kuwekeza kuongea tu inabidi uwe Mungu other wise lazima udumae