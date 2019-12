Wanawake wa MILLENIAL bana.....

1. JUMATATU.

Mnakutana na unamuomba NAMBA YA SIMU...



2. JUMANNE.

Unamtongoza...

Majibu yake ni usumbufu, kauli mbiu yao "WANAUME WOTE WAONGO"..."WANAUME BABA YAO MMOJAA"



Mwanaume unachoka usumbufu, una "nyuti" kwa kukusanya madini mapya ya mtongozo ""MABAHARIA HUWA HAWAKATI TAMAA KIRAHISI""



3. JUMATANO.

Anakupiga kizinga "Nina hamu ya kitimoto".. "Naomba hela ya kusuka"... "Ninunulie umeme""....""Kuna gauni nimeliona zuri""

Mwanaume UNAVUNGA...



4. IJUMAA.

Mwanaume unamtafuta "Vipi ushapata ile hela mama yangu mzuri?'"

Anakujibu "Bado, we si Mchoyo"



Unamwambia ""Njoo uchukue Gheto""

Anakuuliza ""Nakuja unanipa hela nakuondoka sitaki tufanye chochote""



BAHARIA kishupavu Unajibu "Njoo Mapema tujifungie chumbani halafu utaondoka usiku, ila ukilala ITAKUA POA ZAIDI"



Bin Dada "Yaani wewe kaka una haraka, umenitongoza Juzi Leo unataka penzi, kweli nyie wanaume sio waaminifu""



BAHARIA unabaki unajiuliza "HIVI MI WALETI YANGU KUFUNGULIWA Masaa machache baada ya mtongozo ni UAMINIFU?""



Newton Third law of motion state that "IN EVERY ACTION THERE IS EQUAL AND OPPOSITE REACTION"



MWANAMKE WA MILLENIAL, UKIPENDA HELA usiwe mbishi KUVUA KUFULI..



Unapenda hela za mwanaume kwa kuwa ni TAMU, sawa UTAPATA KADRI UNAVYOHITAJI ila KIROHO SAFI NA MIMI NATAKA MZIGO KADRI NITAKAVYOHITAJI...!!!



Hela zipo na UTAHUDUMIWA ila mama angu PAPUCHI MUHIMU TAFADHALI.



Au hukumuelewa ISAC NEWTON FORM TWO na LAWS zake za MOTION?



Alisikika BAHARIA mmoja hivi KIJIWENI HAPA MUDA HUU....!!!!



#ASANTE



#YNWA