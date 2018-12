Utumbuaji: Tuache Siasa Kwenye Professionalism, Sio Kila Mtumbuliwa ni Jipu!.

Wanabodi,



Hizi ni confirmed tetesi, ni tetesi kwa sababu utumbuaji wenyewe bado haujafanyika, na ni confirmed kwa kuwa ni mtumbuaji mwenyewe kasema atatumbua.



Kufuatia sakata la kupandisha bei ya umeme, it is now confirmed beyond reasonable doubt kuwa Mkurugenzi Mkuu wa Tanesco, Eng. Felichesm Mramba, ambaye kiukweli sio jipu, ila amekalia kuti kavu, na sio huenda akatumbuliwa, bali for sure atatumbuliwa!, it's now just a matter of time! .



NB. Sio kila anayetumbuliwa ni jipu!.



Source ni "The Horses Mouth.



Sikiliza mwenyewe kwa masikio yako.





Utumbuaji huu pia ni uthibitisho as days go by, rais wetu mpendwa Dr.John Pombe Joseph Magufuli is changing for the better kwa kupunguza Utumbuaji wa papara na badala yake he is taking time kutafakari kwa kina ndipo atumbue, all in all, Utumbuaji huu labda pia umepisha tuu kutowaharibia watu sikukuu yao.



Heri ya Mwaka Mpya.

Paskali