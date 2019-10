University of Dar es Salaam (UDSM) special Thread

Paprika said: Hiki chuo ni wezi sana!!!

Wamewafanyia ujambazi wanafunzi wa postgraduate.

Yaani wakati wanaanza chuo ada ilikua kiasi fulani (tuseme milioni 3)... karibia watu wnafika mwishoni eti wanasema walikosea ada na wameongeza zaidi ya milioni moja...

Sasa pigia picha mtu kashapumua kua kamaliza kulipa milioni tatu zake alafu leo umwambie eri bado anadaiwa... Na kirahisi kabisa wanasema walikosea!!! Click to expand...

Hahahaa wazungu wanasema Lack of Money is the source of all Evil