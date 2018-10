Unbreak my Heart, Say You Love ME Again...

Leo nipo Dom nimekutana na Ex wangu wa zamaaaaaaniiii wakati nina miaka 17

Sio PUNDA baada ya PUNDA wa Hadithi ya Mtu Chake



kha! yule kaka mpaka ameniachia niolewe na huyu Mume wangu ilikuwa mbindeee



hii ni stori ingine kwa kitabu kingine kwa malipo ya mbeleni kwenye website yangu



Anywho! This ex buanaaa alikuwa anaupendaje huu wimbo akiimba mwili wangu wote unapata Goose-Bumbs!



Mwanaume anaimbaaaaaa... ana mahaba kama Mtanga!



Nikajipigia mahesabu nikaona hapa sio nisijeishia kuwa Yondo Sister bila kutarajia



Siku nambwaga, Dar nilipaona padogo!



Sasa leo kanifuma Dom, kukimbia siwezi nimewekwa kwenye viti virefu, aliponiona hakuamini:

Inshort nimetolewa under his Guidance alafu alivyo Boya wakati naelekea nje anaanza kuniimbia wimbo wa Tony Braxton:



Don't leave me in all these pain

Dont leave me out in the Rian

Bring back the Nights when i held you besides me



Unbreak My Heart Oh Baby

Come Back and say, You Love ME

Unbreak MY Heart, Sweet Darling

Without You I just can;t go oooooooooooooooooooooooooooon

Oooooooooooooooooooooooooooooooooon

Oooooooooooooooooooooooooooooon

Can't go ooooooooooooooooooooon, woow!



mxiuuuu, embu nilale siku ya leo ishakuwa ya kiboya tu



Tunaanzishana mwezi wa 10 kinuksi nuksi tu



Hivi hizi Machine (Dyu Dyu) kwanini hazizeekagi?..



Good Song Though!