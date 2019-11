There'll Be No Escape in Future From Telephone

Denvers said: 1. Itakua walifanya makadirio tu ili kupata miaka.. ila ukitumia logic ya kalenda ya gregory au Julián utaishia kupata ukakasi.. ila katika kipindi hiko pia watu hawakua nyuma kwenye masuala ya Astronomy na Zodiac..Kipindi hiko ustaarabu wa wamisri ndio ulikua umeenea labda walitumia means moja wapo. Click to expand...

2. Labda unaposema hakuna historia yake sana unakua una refer kutoka kitabu kipi I assume unatumia bible right? Labda waliona mambo yake kuyaorodhesha haina faida...kuna characters wengine wametajwa jina tu.

3. Hivi ukubwa au umbile la mtu haliwezi athiri life span ya mtu?

Nah, kipndi cha metusela wamisri walikuwa bado saana kustaarabika!.. Kipindi hiko bado wamisri ni makabila/kikundi cha watu tu!.Hata Astronomy na Zodiac zilikuwa bado hazijaanza kueleweka!.I don't merely refers to bible nimetafuta sehemu mbalimbali hata kwenye vitabu vingine sijaona historia ya Metusela kwenye miaka yake 1000+ aloiishi, fun thing is kuna walomtangulia wana historia zao iweje yeye aloishi kuliko binadamu yeyote kakosa maandishi?.YES, ukubwa wa kiumbe unachangia sana kuamua life span yake!, Imagine wakati tembo anatumia dakika 3 (i stand to be corrected) moyo kutoa beat moja, Panya anatoa beat 200 (i stand to be corrected too) kwa dakika!. Its all about size that matter!.PS: kuna kitabu kinaitwa 'by Meg Boulton i think kitaweza kukusaidia!.