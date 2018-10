Tarehe kama ya leo ndiyo aliuawa Alphonce Mawazo Chemu

14.11.2015 ALPHONCE MAWAZO CHEMU 'SAVIMBI' ndio siku aliuwawa! Miaka mitatu sasa! Mawazo Kaburini, wauaji wake wanadunda mtaani!Alphonce Chemu Mawazo "Savimbi" alikuwa na uwezo wa kutoa hotuba na ukaguswa popote ulipo na kumwaga machozi. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kuongea na hadhira yake na ikamtii. Jamii ya sasa haina watu aina yake. Jamii ya sasa haina watu wengi wenye uwezo na nguvu ya ALPHONCE MAWAZO.Hakukosea kujiita Savimbi. Akijifananisha na Jonas Malheiro Savimbi aliyekuwa mwanasiasa wa Angola, na kiongozi wa kijeshi aliyeanzisha na kuongoza harakati za National Union for the Total Independence of Angola (UNITA). Huyu ndie 'role model' wake. Alimpenda sana!Ulimwengu wa sasa umebaki na watu aina wachache sana. Watu ambao hawaandaliwi hotuba. Watu ambao wakisema hawarudii kusahihisha ambayo wameyasema. Watu ambao wanaongea na umma unatamani asimalize kuongea, kwa sababu ya mvuto ww maneno yake.Kuna baadhi ya shuhuda kadhaa kuhusu Alphonce Mawazo Chemu, jinsi alivyoweza kushawishi umma, hadhira ikaamua kumtii na kumsikiliza kwa utulivu. Hadhira itataka aendelee kuwepo jukwaani hadi kesho. Mawazo alikuwa ni kiumbe tofauti na wengi sana.Martinus anasema "tukiwa Manyoni akamaliza kuhutubia mwananchi akafuata mbuzi nyumbani na kutoa kama zawadi. Tukiwa Morogoro aliposhuka jukwaani mama mmoja akamletea miwa. Singida tulipewa kiwanja cha kujenga ofisi ya chama"14.11.2015 hii ndio siku ambayo ALPHONCE Mawazo Chemu 'Savimbi' aliuwawa kule Geita, mchana wa Jua kali, alipouwawa Mawazo ndio ilikuwa dalili za awali kabisa katika Nyakati mpya za vitisho, kufungwa Jela, Kupigwa risasi, kupotezana na mengine yenye kutisha kama hayo.Demokrasia ilianza kuharibiwa kuanzia hapa, nguvu nyingi zilitumika sana kuzuia mwili wa ALPHONCE Mawazo usiagwe pale Furahisha. Isiwe hivyo hata nyumbani kwao Geita waligoma asiagwe, wakitoa sababu kwamba kuna 'kipindupindu', mwenyekiti huyu wa CHADEMA mkoa wa Geita alizuiwa asiagwe, maiti yake ikazikwe Busanda.Mahakamani Mawazo alishinda, akafanikiwa kuagwa Mwanza pale Furahisha. Mawazo aliwashinda watu hawa akiwa chumba cha kuhifadhi maiti (mochwari). Naamini ipo siku atawashinda hawa watu akiwa kaburini. Alishinda kesi yake na kufanikiwa 'kuagwa' Furahisha, Mwanza, ipo siku 'atakohoa' alipo! Inshaallah!Kifo cha Mawazo sasa kilikuwa cha kwanza tangu utawala huu uingie madarakani 05 November 2015 rasmi. Baada ya hapo tumeshuhudia matukio makubwa hata kufikia mbunge wa CHADEMA, Rais wa chama cha wanasheria kupigwa risasi mchana wa Jua Kali na maisha yanaendelea tu.Utawala huu ni usiotaka kukosolewa, usiopenda kuona Mawazo kinzani fikra nje ya sanduku lao, UMESHINDWA kabisa kuwakamata watesi WETU. utawala huu umeamua kuacha masuala haya ya mauaji kuendelea kuwa sehemu ya maisha yetu. Tena mauaji na majaribio ya mauaji makubwa.Taifa letu linapoteza vijana mahiri kama ALPHONCE Mawazo kwa sababu ya dhambi yake ni kuwa upinzani, taifa limeshindwa kulinda TUNU iliyopo ndani ya Tundu Lissu, badala yake tunampiga risasi tumuue. Binafsi nipo na kesi chini ya utawala huu, wengi wanazo kesi hizi, kosa?Kufikiri tofauti na hawa watawala na kumkosoa JIWE. ni dhambi kufikiri tofauti na hawa watu. Kosa la jinai. This is an epitome of proto-fascism and a Munomental source of Political Oppression. Hakuna siku kifo cha yoyote kati yetu kinaweza kuturudisha nyuma.Tutaumia, tutakamatwa, tutapotezwa, tutakufa na hata tutazika, lakini tuaendelea kukosoa. Hatuwezi kuacha kukosoa. Its a free country we can do whatever we please. Those sprit and souls that we buried/burying them, will live forever live-on in each of our hearts. Hivyo sio rahisi kutuondoa tulipo!Siku mkikosea mkatupa ruhusa ya kufanya mikutano ya kisiasa hadharani, mkatoa ulingo sawa wa kufanya siasa, hakika mtagundua kwamba ninyi sio tena chama cha siasa ni GENGE tu. Mnajua jinsi mlivyo-poteza ushawishi, sasa mnazuia hawa wengine wasiseme mengi mabaya kuhusu ninyi. Ahadi nyingi hewa!Mnataka tuseme 'flyover' badala ya hospitali, mnataka tuseme 'DREAMLINER' badala ya Shule, mnataka tuseme 'SGR' na sio umeme vijijini, mnataka tuseme 'Interchange' lakini sio ukosefu wa maji kwetu. Tukisema 'umaskini' upo, tunapewa mashtaka ya uchochezi. Hamtupendi. Tusipowapenda mnatupa mashtaka ya UASI na UGAIDI.Nani Kasema kuna siku tunaweza kunyamaza hata siku moja? Nitafungwa mimi (ndio!), atakufa mwingine, lakini kelele zetu zitazaliwa upya na hamtalala ikifika siku ya kudai roho zetu. endeleeni na kiburi, mnajiita "vichaa" hadharani na "Mawe" hakuna cha kuwafanya maana mmewajaza hawa "wagagagikoko" uoga hadi kwenye utumbo mwembamba!14.11.2015 ni miaka mitatu tangu wahuni, wanyang'anyi walipouchukua uhai wa ALPHONCE Mawazo Chemu kule Ludete, mwanae PRECIOUS kila siku anauliza mama yake kipenzi "MAMA, KWANINI WALIMUUA BABA?" mnafikiri kuna siku atawapenda ninyi mlimuua baba yake kipenzi? Siku njema wapendwa katika bwana!