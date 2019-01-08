SCHEME OF WORKS AND LESSON NOTES SOFTCOPY

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mansakankan
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Joined May 31, 2015
20 4 5
SCHEME OF WORKS
JIPATIE SCHEME OF WORK KWA BEI SAWA NA BURE
1. PRIMARY SCHOOL
2. ORDINARY SECONDARY SCHOOL
3. ADVANCED SECONDARY SCHOOL
BEI 2000 KWA KILA SCHEME MOJA KWA KIDATO KIMOJA
*NOTES SOFTCOPY*
SOMA KIDIGITALI
JIPATIE NOTES NA VITABU VYA MASOMO YA SEKONDARI FORM 1-6 SOFTCOPY KWA BEI NAAFUU
📚🖊 * MASOMO YOTE*🖊📚
📖🖊 Format PDF ama DOCUMENT
📖🖊 Utatumiwa tumiwa WATSAPP ama kwenye EMAIL.
📖🖊 O LEVEL NOTES KWA TSH 2,000/= TU
📖🖊 A LEVEL NOTES KWA TSH 5,000/= TU
*UKIPOTEZA BAHATI MBAYA UTATUMIWA TENA BURE*
_USIHANGAIKE NA MAKARATASI ULIMWENGU WA DIGITARI_
*WAHI LEO UWEZE JISOMEA/FUNDISHA KIDIGITALI*
*AMA UPRINT KWA AJILI YA BIASHARA*
KWA MAELEZO ZAIDI NITAFUTE
*0621 032951*,
*0769877495*
AMA WHATSAPP *0655101998*
AMA
kilavelegrande@gmail.com
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AMA
kilavelegrande@gmail.com