SCHEME OF WORKS AND LESSON NOTES SOFTCOPY


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mansakankan

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mansakankan

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#1
SCHEME OF WORKS

JIPATIE SCHEME OF WORK KWA BEI SAWA NA BURE

1. PRIMARY SCHOOL


2. ORDINARY SECONDARY SCHOOL

3. ADVANCED SECONDARY SCHOOL

BEI 2000 KWA KILA SCHEME MOJA KWA KIDATO KIMOJA

*NOTES SOFTCOPY*

SOMA KIDIGITALI

JIPATIE NOTES NA VITABU VYA MASOMO YA SEKONDARI FORM 1-6 SOFTCOPY KWA BEI NAAFUU

📚🖊 * MASOMO YOTE*🖊📚

📖🖊 Format PDF ama DOCUMENT

📖🖊 Utatumiwa tumiwa WATSAPP ama kwenye EMAIL.

📖🖊 O LEVEL NOTES KWA TSH 2,000/= TU

📖🖊 A LEVEL NOTES KWA TSH 5,000/= TU

*UKIPOTEZA BAHATI MBAYA UTATUMIWA TENA BURE*

_USIHANGAIKE NA MAKARATASI ULIMWENGU WA DIGITARI_

*WAHI LEO UWEZE JISOMEA/FUNDISHA KIDIGITALI*


*AMA UPRINT KWA AJILI YA BIASHARA*

KWA MAELEZO ZAIDI NITAFUTE

*0621 032951*,
*0769877495*

AMA WHATSAPP *0655101998*

AMA
kilavelegrande@gmail.com
 
GANG MO

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GANG MO

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Weka angalau schemes za masomo matatu ili tuone umeandikaje. Weka ya form two geography, english form 3 na form four

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